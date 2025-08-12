$41.390.07
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 65590 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 114955 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 165995 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 126097 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 91483 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132238 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130659 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 107765 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74775 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Мадонна просить Папу Римського Лева XIV відвідати Сектор Гази, щоб принести світло дітям, поки не пізно. Вона закликає відкрити гуманітарні коридори для порятунку невинних дітей.

"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу

Поп-зірка Мадонна (Madonna) у своєму дописі в Instagram попросила Папу Римського Лева XIV відвідати Сектор Гази, "поки не пізно", оскільки війна триває, пише УНН.

Деталі

"Святий Отче, будь ласка, вирушайте до Гази та принесіть своє світло дітям, поки не пізно. Як мати, я не можу дивитися на їхні страждання. Діти світу належать усім. Ви єдиний з нас, кому не можна заборонити в'їзд", - написала Мадонна.

"Нам потрібно повністю відкрити гуманітарні коридори, щоб врятувати цих невинних дітей. Часу більше немає. Будь ласка, скажіть, що ви поїдете", - додала вона.

У підписі Мадонна розповіла, що 11 серпня був день народження її сина Рокко, і сказала, що це буде "найкращий подарунок". Вона звернулась до підписників із проханням зробити все можливе, щоб "допомогти врятувати невинних дітей, які опинилися під перехресним вогнем у Газі".

"Я не вказую пальцем, не звинувачую і не займаю жодної сторони. Страждають усі. Включно з матерями заручників. Я молюся, щоб їх також звільнили. Я просто намагаюся зробити все можливе, щоб ці діти не померли від голоду", – написала вона.

Мадонна розкритикувала Трампа через його суперечливі укази 29.01.25, 16:33 • 22486 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Сектор Газа