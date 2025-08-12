"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Київ • УНН
Мадонна просить Папу Римського Лева XIV відвідати Сектор Гази, щоб принести світло дітям, поки не пізно. Вона закликає відкрити гуманітарні коридори для порятунку невинних дітей.
Поп-зірка Мадонна (Madonna) у своєму дописі в Instagram попросила Папу Римського Лева XIV відвідати Сектор Гази, "поки не пізно", оскільки війна триває, пише УНН.
Деталі
"Святий Отче, будь ласка, вирушайте до Гази та принесіть своє світло дітям, поки не пізно. Як мати, я не можу дивитися на їхні страждання. Діти світу належать усім. Ви єдиний з нас, кому не можна заборонити в'їзд", - написала Мадонна.
"Нам потрібно повністю відкрити гуманітарні коридори, щоб врятувати цих невинних дітей. Часу більше немає. Будь ласка, скажіть, що ви поїдете", - додала вона.
У підписі Мадонна розповіла, що 11 серпня був день народження її сина Рокко, і сказала, що це буде "найкращий подарунок". Вона звернулась до підписників із проханням зробити все можливе, щоб "допомогти врятувати невинних дітей, які опинилися під перехресним вогнем у Газі".
"Я не вказую пальцем, не звинувачую і не займаю жодної сторони. Страждають усі. Включно з матерями заручників. Я молюся, щоб їх також звільнили. Я просто намагаюся зробити все можливе, щоб ці діти не померли від голоду", – написала вона.
Мадонна розкритикувала Трампа через його суперечливі укази 29.01.25, 16:33 • 22486 переглядiв