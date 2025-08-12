«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Киев • УНН
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что конечной целью Путина является не присоединение территорий. Он подчеркнул, что существуют только максимальные требования Москвы, а единственный путь к миру – заставить Кремль бояться даже думать о новой агрессии.
Детали
"Присоединение территорий не является конечной целью путина. Он не согласен с самим существованием Украины. путин хочет, чтобы мы исчезли как государство. Стремится лишить нас армии, внешней политики, права голоса в собственном доме. Должны стать невыразительным русифицированным придатком империи. Поэтому разговоры о "минимальных требованиях москвы" бессмысленны - существуют только максимальные", - отметил Подоляк.
Советник из ОП отметил: "кремль питается войной и не остановится до стратегического поражения, когда агрессия станет для рф непосильной". "Любые другие варианты перемирия будут означать паузу на российских условиях. Это уничтожит международное право. Мир получит сигнал: за меньшее преступление наказывают санкциями, за большее - санкции снимают. Глобальная система безопасности разрушится, а война станет универсальным способом разрешения споров", - продолжал Подоляк.
"Единственный путь к устойчивому миру - сделать так, чтобы кремль боялся даже думать о новой агрессии", - заявил советник руководителя Офиса Президента.
Напомним
Президент США Дональд Трамп готовит саммит с путиным на Аляске 15 августа.
На этом фоне лидеры ЕС сделали заявление относительно Украины, приветствуя мирные усилия президента США Дональда Трампа перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным и подчеркнули, что "путь к миру в Украине не может быть определен без Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европы за поддержку и подчеркнул, что "мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят россии в очередной раз обмануть мир", отметив, что россияне "занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций".