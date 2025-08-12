"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Київ • УНН
Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що кінцевою метою путіна є не приєднання територій. Він наголосив, що існують лише максимальні вимоги москви, а єдиний шлях до миру – змусити кремль боятися навіть думати про нову агресію.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що приєднання територій не є кінцевою метою глави кремля володимира путіна, і на тлі цього розмови про "мінімальні вимоги москви" безглузді - існують лише максимальні, а єдиний шлях до сталого миру - зробити так, щоб кремль боявся навіть думати про нову агресію, пише УНН.
Деталі
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна. Він не згодний із самим існуванням України. путін хоче, щоб ми зникли як держава. Прагне позбавити нас армії, зовнішньої політики, права голосу у власному домі. Маємо стати невиразним русифікованим придатком імперії. Тому розмови про "мінімальні вимоги москви" безглузді - існують лише максимальні", - зазначив Подоляк.
Радник з ОП зазначив: "кремль живиться війною та не зупиниться до стратегічної поразки, коли агресія стане для рф непосильною". "Будь-які інші варіанти перемир’я означатимуть паузу на російських умовах. Це знищить міжнародне право. Світ отримає сигнал: за менший злочин карають санкціями, за більший - санкції знімають. Глобальна система безпеки зруйнується, а війна стане універсальним способом розв’язання суперечок", - вів далі Подоляк.
"Єдиний шлях до сталого миру - зробити так, щоб кремль боявся навіть думати про нову агресію", - заявив радник керівника Офісу Президента.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп готує саміт з путіним на Алясці 15 серпня.
На цьому тлі лідери ЄС зробили заяву щодо України, вітаючи мирні зусилля президента США Дональда Трампа перед його самітом з главою кремля володимиром путіним і наголосили, що "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України".
Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європи за підтримку і наголосив, що "ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять росії вкотре обманути світ", зазначивши, що росіяни "займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій".