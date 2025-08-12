$41.450.06
09:30 • 296 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 1198 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
06:06 • 9220 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 16510 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 76860 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 124753 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 176756 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128791 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 93041 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132830 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що кінцевою метою путіна є не приєднання територій. Він наголосив, що існують лише максимальні вимоги москви, а єдиний шлях до миру – змусити кремль боятися навіть думати про нову агресію.

"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що приєднання територій не є кінцевою метою глави кремля володимира путіна, і на тлі цього розмови про "мінімальні вимоги москви" безглузді - існують лише максимальні, а єдиний шлях до сталого миру - зробити так, щоб кремль боявся навіть думати про нову агресію, пише УНН.

Деталі

"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна. Він не згодний із самим існуванням України. путін хоче, щоб ми зникли як держава. Прагне позбавити нас армії, зовнішньої політики, права голосу у власному домі. Маємо стати невиразним русифікованим придатком імперії. Тому розмови про "мінімальні вимоги москви" безглузді - існують лише максимальні", - зазначив Подоляк.

Радник з ОП зазначив: "кремль живиться війною та не зупиниться до стратегічної поразки, коли агресія стане для рф непосильною". "Будь-які інші варіанти перемир’я означатимуть паузу на російських умовах. Це знищить міжнародне право. Світ отримає сигнал: за менший злочин карають санкціями, за більший - санкції знімають. Глобальна система безпеки зруйнується, а війна стане універсальним способом розв’язання суперечок", - вів далі Подоляк.

"Єдиний шлях до сталого миру - зробити так, щоб кремль боявся навіть думати про нову агресію", - заявив радник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп готує саміт з путіним на Алясці 15 серпня.

На цьому тлі лідери ЄС зробили заяву щодо України, вітаючи мирні зусилля президента США Дональда Трампа перед його самітом з главою кремля володимиром путіним і наголосили, що "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України".

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європи за підтримку і наголосив, що "ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять росії вкотре обманути світ", зазначивши, що росіяни "займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій".

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Офіс Президента України
Михайло Подоляк
Україна