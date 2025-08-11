Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
Киев • УНН
40-летний Криштиану Роналду официально обручился с 31-летней Джорджиной Родригес. Модель подтвердила это в Instagram, показав бриллиантовое кольцо.
40-летний португальский футболист Криштиану Роналду официально обручился со своей партнершей, 31-летней моделью Джорджиной Родригес. Об этом сама Родригес сообщила в Instagram, показав бриллиантовое кольцо с удивительным камнем, пишет УНН.
Да, это правда. В этом и во всей моей жизни
Дополнение
Пара впервые появилась вместе на церемонии FIFA Best Football Awards в Цюрихе в январе 2017 года, а официально подтвердила свои отношения, опубликовав совместное фото в Instagram - в мае того же года. В июне 2017-го Роналду стал отцом близнецов - Евы Марии и Матео, которых родила суррогатная мать. Кроме того, у футболиста есть 15-летний сын Криштиану-младший от предыдущих отношений.
