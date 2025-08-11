$41.390.07
Ексклюзив
16:37 • 40828 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 81222 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 136169 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 113350 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 82273 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 128270 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 128121 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106327 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73686 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126430 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом

Київ • УНН

 • 3822 перегляди

40-річний Кріштіану Роналду офіційно заручився з 31-річною Джорджиною Родрігес. Модель підтвердила це в Instagram, показавши діамантову обручку.

Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом

40-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду офіційно заручився зі своєю партнеркою, 31-річною моделлю Джорджиною Родрігес. Про це сама Родрігес повідомила в Instagram, показавши діамантову обручку з дивовижним каменем, пише УНН.

Так, це правда. У цьому і в усьому моєму житті 

– написала 31-річна Родрігес іспанською мовою, додавши знімок своєї обручки з чималим діамантом.

Доповнення

Пара вперше з’явилася разом на церемонії FIFA Best Football Awards у Цюриху в січні 2017 року, а офіційно підтвердила свої стосунки, опублікувавши спільне фото в Instagram - у травні того ж року. У червні 2017-го Роналду став батьком близнюків - Єви Марії та Матео, яких народила сурогатна мати. Крім того, у футболіста є 15-річний син Кріштіану-молодший від попередніх відносин.

Легендарний Кріштіану Роналду встановив визначну віху, забивши у 600 різних матчах07.10.24, 18:10 • 15628 переглядiв

Альона Уткіна

СпортУНН Lite
Instagram