Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Київ • УНН
40-річний Кріштіану Роналду офіційно заручився з 31-річною Джорджиною Родрігес. Модель підтвердила це в Instagram, показавши діамантову обручку.
40-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду офіційно заручився зі своєю партнеркою, 31-річною моделлю Джорджиною Родрігес. Про це сама Родрігес повідомила в Instagram, показавши діамантову обручку з дивовижним каменем, пише УНН.
Так, це правда. У цьому і в усьому моєму житті
Доповнення
Пара вперше з’явилася разом на церемонії FIFA Best Football Awards у Цюриху в січні 2017 року, а офіційно підтвердила свої стосунки, опублікувавши спільне фото в Instagram - у травні того ж року. У червні 2017-го Роналду став батьком близнюків - Єви Марії та Матео, яких народила сурогатна мати. Крім того, у футболіста є 15-річний син Кріштіану-молодший від попередніх відносин.
Легендарний Кріштіану Роналду встановив визначну віху, забивши у 600 різних матчах07.10.24, 18:10 • 15628 переглядiв