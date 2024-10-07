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Легендарний Кріштіану Роналду встановив визначну віху, забивши у 600 різних матчах

Київ • УНН

 • 15602 перегляди

Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив у 600 різних іграх найвищого рівня. 39-річний португалець досяг цієї позначки в матчі чемпіонату Саудівської Аравії, забивши свій 905-й гол у кар'єрі.

Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії футболу, який забив голи в 600 різних іграх найвищого рівня за свою кар'єру.

Пише УНН з посиланням на Footboom.

39-річний Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забив хоча б один гол у 600 офіційних матчах.

Екс-форвард португальської збірної встановив знаменну позначку під час матчу чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Оруби, що відбувся нещодавно та завершився з рахунком 3:0 на користь його команди.

За свою кар’єру за Кріштіану Роналду забив 905 голів, при цьому один по одному голу було забито у 374 матчах; два голи португалець забив у 160 зустрічах.

Нагадаємо

YouTube-канал Кріштіану Роналду за два дні набрав понад 20 млн підписників.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Спорт
krishtianu-ronalduКріштіану Роналду
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
portuhaliiaПортугалія
youtubeYouTube

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