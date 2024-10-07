Легендарный Криштиану Роналду установил выдающуюся веху, забив в 600 различных матчах
Киев • УНН
Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил в 600 различных играх самого высокого уровня. 39-летний португалец достиг этой отметки в матче чемпионата Саудовской Аравии, забив свой 905-й гол в карьере.
Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, который забил голы в 600 различных играх самого высокого уровня за свою карьеру.
Пишет УНН с ссылкой на Footboom.
39-летний Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил хотя бы один гол в 600 официальных матчах.
Экс-форвард португальской сборной установил знаменательную отметку во время матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Орубы, который состоялся недавно и завершился со счетом 3:0 в пользу его команды.
За свою карьеру за Криштиану Роналду забил 905 голов, при этом один по одному голу было забито в 374 матчах; два гола португалец забил в 160 встречах.
Напомним,
YouTube-канал Криштиану Роналду за два дня набрал более 20 млн подписчиков.