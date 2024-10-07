Легендарный Криштиану Роналду установил выдающуюся веху, забив в 600 различных матчах

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, который забил голы в 600 различных играх самого высокого уровня за свою карьеру.

Пишет УНН с ссылкой на Footboom.

39-летний Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил хотя бы один гол в 600 официальных матчах.

Экс-форвард португальской сборной установил знаменательную отметку во время матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Орубы, который состоялся недавно и завершился со счетом 3:0 в пользу его команды.

За свою карьеру за Криштиану Роналду забил 905 голов, при этом один по одному голу было забито в 374 матчах; два гола португалец забил в 160 встречах.

Напомним,

YouTube-канал Криштиану Роналду за два дня набрал более 20 млн подписчиков.