12 августа, 17:43 • 12651 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 15:14 • 35561 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
12 августа, 14:45 • 31551 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 54989 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 34401 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
12 августа, 12:50 • 37881 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 103092 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
12 августа, 11:50 • 97644 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
12 августа, 09:50 • 96159 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 45253 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Заместитель командира воинской части в Одесской области организовал схему уклонения от службы, присвоив до 20 млн грн. Должностное лицо получило почти 2,5 млн грн выплат за чужую службу.

Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных

В Одесской области будут судить должностное лицо воинской части, которое организовало "дистанционную службу" подчиненным и забирало их выплаты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Детали

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы.

Схема работала просто: военные оставались дома, но по документам находились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе

- говорится в сообщении ГБР.

По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 "дистанционных" военных и присвоили до 20 млн грн. Только за четыре месяца должностное лицо получило почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.

В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных.

Благодаря принципиальной позиции следователей причиненный государству ущерб возмещен полностью.

В отношении военнослужащих, воспользовавшихся услугами должностного лица, ведется отдельное расследование по уклонению от несения военной службы.

Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

- сообщает Государственное бюро расследований.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Киевлянину сообщено о подозрении в вымогательстве денег за снятие военнообязанных с розыска и воинского учета. Он брал от 15 до 25 тысяч долларов США за свои услуги.

Вита Зеленецкая

