Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных

В Одесской области будут судить должностное лицо воинской части, которое организовало "дистанционную службу" подчиненным и забирало их выплаты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Детали

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы.

Схема работала просто: военные оставались дома, но по документам находились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе - говорится в сообщении ГБР.

По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 "дистанционных" военных и присвоили до 20 млн грн. Только за четыре месяца должностное лицо получило почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.

В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных.

Благодаря принципиальной позиции следователей причиненный государству ущерб возмещен полностью.

В отношении военнослужащих, воспользовавшихся услугами должностного лица, ведется отдельное расследование по уклонению от несения военной службы.

Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). - сообщает Государственное бюро расследований.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Киевлянину сообщено о подозрении в вымогательстве денег за снятие военнообязанных с розыска и воинского учета. Он брал от 15 до 25 тысяч долларов США за свои услуги.

Более 20 мужчин избежали мобилизации с помощью поддельных документов: детали спецоперации "Опекун"