Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных
Киев • УНН
Заместитель командира воинской части в Одесской области организовал схему уклонения от службы, присвоив до 20 млн грн. Должностное лицо получило почти 2,5 млн грн выплат за чужую службу.
В Одесской области будут судить должностное лицо воинской части, которое организовало "дистанционную службу" подчиненным и забирало их выплаты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Детали
Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы.
Схема работала просто: военные оставались дома, но по документам находились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе
По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 "дистанционных" военных и присвоили до 20 млн грн. Только за четыре месяца должностное лицо получило почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.
В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных.
Благодаря принципиальной позиции следователей причиненный государству ущерб возмещен полностью.
В отношении военнослужащих, воспользовавшихся услугами должностного лица, ведется отдельное расследование по уклонению от несения военной службы.
Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
