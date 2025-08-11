Более 20 мужчин избежали мобилизации с помощью поддельных документов: детали спецоперации "Опекун"

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
07:41 • 23635 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 45687 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 51045 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 45922 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 99568 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 179632 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 125034 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 291919 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 163138 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 370544 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
7м/с
54%
752мм
Популярные новости
«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер11 августа, 00:54 • 26987 просмотра
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным11 августа, 01:27 • 24886 просмотра
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11 августа, 01:59 • 7436 просмотра
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова03:04 • 29085 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 39211 просмотра
публикации
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 23666 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 45744 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе05:15 • 51097 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 370565 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 245736 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Александр Кубраков
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Мариуполь
Европа
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 71664 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 179657 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 338846 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 242521 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 251217 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс
Нефть марки Brent

Более 20 мужчин избежали мобилизации с помощью поддельных документов: детали спецоперации "Опекун"

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении 27 мужчинам, которые уклонялись от мобилизации. Они использовали поддельные медицинские документы.

Более 20 мужчин избежали мобилизации с помощью поддельных документов: детали спецоперации "Опекун"

Правоохранительные органы в рамках спецоперации "Опекун" сообщили о подозрении 27 мужчинам по обвинению в уклонении от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Третий этап спецоперации "Опекун" проводился при координации Офиса Генерального прокурора, совместно с подразделениями Нацполиции, ГБР и внутренней безопасности ВСУ.

27 человек получили подозрения за использование поддельных медицинских документов для освобождения от службы или отсрочки мобилизации. Следствие установило, что злоумышленники подавали в воинские части справки о якобы тяжелых болезнях или инвалидности родственников, нуждающихся в постоянном уходе, или же о собственной непригодности к службе.

Однако медицинская документация была полностью фиктивной, а данные об обращении к врачам - отсутствовали. Также были установлены факты умышленного самокалечения.

Было проведено более 60 обысков в городе Киеве, а также в Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Правоохранители обнаружили и изъяли поддельные справки, медицинскую документацию и другие доказательства использования фальшивых документов для уклонения от военной службы.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили необходимую информацию для проверки обоснованности предоставленных отсрочек. В отношении задержанных ведутся следственные действия, им объявлены подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 409 (Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом);
    • ст. 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период);
      • ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
        • ч. 3 ст. 190 (Мошенничество).

          Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

          Напомним

          В Днепре правоохранители разоблачили схему признания непригодности к службе за деньги. Должностному лицу ВВК и местной жительнице сообщено о подозрении, изъято около 70 000 долларов США.

          Евгений Устименко

          ОбществоВойнаКриминал и ЧП
          Национальная полиция Украины