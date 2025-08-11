Более 20 мужчин избежали мобилизации с помощью поддельных документов: детали спецоперации "Опекун"
Киев • УНН
Правоохранители сообщили о подозрении 27 мужчинам, которые уклонялись от мобилизации. Они использовали поддельные медицинские документы.
Правоохранительные органы в рамках спецоперации "Опекун" сообщили о подозрении 27 мужчинам по обвинению в уклонении от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Третий этап спецоперации "Опекун" проводился при координации Офиса Генерального прокурора, совместно с подразделениями Нацполиции, ГБР и внутренней безопасности ВСУ.
27 человек получили подозрения за использование поддельных медицинских документов для освобождения от службы или отсрочки мобилизации. Следствие установило, что злоумышленники подавали в воинские части справки о якобы тяжелых болезнях или инвалидности родственников, нуждающихся в постоянном уходе, или же о собственной непригодности к службе.
Однако медицинская документация была полностью фиктивной, а данные об обращении к врачам - отсутствовали. Также были установлены факты умышленного самокалечения.
Было проведено более 60 обысков в городе Киеве, а также в Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Правоохранители обнаружили и изъяли поддельные справки, медицинскую документацию и другие доказательства использования фальшивых документов для уклонения от военной службы.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили необходимую информацию для проверки обоснованности предоставленных отсрочек. В отношении задержанных ведутся следственные действия, им объявлены подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 409 (Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом);
- ст. 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период);
- ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ч. 3 ст. 190 (Мошенничество).
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним
В Днепре правоохранители разоблачили схему признания непригодности к службе за деньги. Должностному лицу ВВК и местной жительнице сообщено о подозрении, изъято около 70 000 долларов США.