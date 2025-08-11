Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації "Опікун"

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
07:41 • 29632 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 55031 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 59583 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 50291 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 103411 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 183622 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 126324 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 292257 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 163364 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 374697 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
6.9м/с
51%
752мм
Популярнi новини
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер11 серпня, 00:54 • 31434 перегляди
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним11 серпня, 01:27 • 29472 перегляди
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці11 серпня, 01:59 • 13314 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова11 серпня, 03:04 • 33751 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 48033 перегляди
Публікації
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 29600 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 54989 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 59543 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 374677 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 249636 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Кубраков Олександр Миколайович
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Маріуполь
Європа
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 73726 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 183617 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 340545 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 244083 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 252657 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
Eurofighter Typhoon
The New York Times
Brent

Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації "Опікун"

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру 27 чоловікам, які ухилялися від мобілізації. Вони використовували підроблені медичні документи.

Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації "Опікун"

Правоохоронні органи в рамках спецоперації "Опікун" повідомили про підозру 27 чоловікам за звинуваченням в уникненні мобілізації за допомогою підроблених медичних документів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Третій етап спецоперації "Опікун" проводився за координації Офісу Генерального прокурора, спільно з підрозділами Нацполіції, ДБР та внутрішньої безпеки ЗСУ.

27 чоловік отримали підозри за використання підроблених медичних документів для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації. Слідство встановило, що зловмисники подавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби або інвалідність родичів, що потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби.

Однак медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів - відсутні. Також були встановлені факти умисного самоскалічення.

Було проведено понад 60 обшуків у місті Києві, а також у Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Правоохоронці виявили і вилучили підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів для уникнення військової служби.

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки отримали необхідну інформацію для перевірки обґрунтованості наданих відстрочок. Щодо затриманих ведуться слідчі дії, їм оголошено підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);
    • ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період);
      • ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
        • ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).

          Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.

          Нагадаємо

          У Дніпрі правоохоронці викрили схему визнання непридатності до служби за гроші. Посадовцю ВЛК та місцевій мешканці повідомлено про підозру, вилучено близько 70 000 доларів США.

          Євген Устименко

          СуспільствоВійнаКримінал та НП
          Національна поліція України