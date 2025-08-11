Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації "Опікун"
Київ • УНН
Правоохоронці повідомили про підозру 27 чоловікам, які ухилялися від мобілізації. Вони використовували підроблені медичні документи.
Правоохоронні органи в рамках спецоперації "Опікун" повідомили про підозру 27 чоловікам за звинуваченням в уникненні мобілізації за допомогою підроблених медичних документів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Третій етап спецоперації "Опікун" проводився за координації Офісу Генерального прокурора, спільно з підрозділами Нацполіції, ДБР та внутрішньої безпеки ЗСУ.
27 чоловік отримали підозри за використання підроблених медичних документів для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації. Слідство встановило, що зловмисники подавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби або інвалідність родичів, що потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби.
Однак медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів - відсутні. Також були встановлені факти умисного самоскалічення.
Було проведено понад 60 обшуків у місті Києві, а також у Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Правоохоронці виявили і вилучили підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів для уникнення військової служби.
Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки отримали необхідну інформацію для перевірки обґрунтованості наданих відстрочок. Щодо затриманих ведуться слідчі дії, їм оголошено підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);
- ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період);
- ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).
Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо
У Дніпрі правоохоронці викрили схему визнання непридатності до служби за гроші. Посадовцю ВЛК та місцевій мешканці повідомлено про підозру, вилучено близько 70 000 доларів США.