Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих

12 серпня, 17:43 • 12623 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 15:14 • 35512 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
12 серпня, 14:45 • 31530 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 54951 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 34385 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
12 серпня, 12:50 • 37872 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 103075 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
12 серпня, 11:50 • 97644 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
12 серпня, 09:50 • 96156 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45247 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торгівців зброєюPhoto12 серпня, 16:24 • 3004 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 12896 перегляди
На Харківщині прикордонники взяли в полон 19-річного окупантаVideo12 серпня, 17:04 • 9134 перегляди
Голод в Газі досяг неймовірних рівнів, потрібні термінові дії - спільна заява ЄС та інших держав12 серпня, 17:22 • 2698 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 3454 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Аляска
Дніпропетровська область
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 3460 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 16655 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 88349 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 50350 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 207217 перегляди
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Заступник командира військової частини на Одещині організував схему ухилення від служби, привласнивши до 20 млн грн. Посадовець отримав майже 2,5 млн грн виплат за чужу службу.

На Одещині судитимуть посадовця військової частини, який організував "дистанційну службу" підлеглим і забирав їхні виплати. Про це інформує УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Деталі

Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками допомагав військовослужбовцям ухилятися від служби.

Схема працювала просто: військові залишалися вдома, але за документами перебували на службі й отримували повне грошове забезпечення. Банківські картки з зарплатою вони передавали організаторам, які знімали кошти й залишали собі

- йдеться у дописі ДБР.

За даними слідства, за час дії схеми ділки оформили понад 20 "дистанційних" військових та привласнили до 20 млн грн. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 млн грн виплат, оформлених за чужу службу.

У серпні 2024 року ДБР затримало заступника командира та чотирьох його підлеглих.

Завдяки принциповій позиції слідчих завдані збитки державі відшкодовані повністю.

Щодо військовослужбовців, які скористались послугами посадовця, ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби.

Обвинуваченим інкримінують зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень та ухилення від несення військової служби (ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

- повідомляє Державне бюро розслідувань.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Киянину повідомлено про підозру у вимаганні грошей за зняття військовозобов'язаних з розшуку та військового обліку. Він брав від 15 до 25 тисяч доларів США за свої послуги.

Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації "Опікун"11.08.25, 10:15 • 9194 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Одеська область