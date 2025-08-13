Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих

На Одещині судитимуть посадовця військової частини, який організував "дистанційну службу" підлеглим і забирав їхні виплати. Про це інформує УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Деталі

Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками допомагав військовослужбовцям ухилятися від служби.

Схема працювала просто: військові залишалися вдома, але за документами перебували на службі й отримували повне грошове забезпечення. Банківські картки з зарплатою вони передавали організаторам, які знімали кошти й залишали собі - йдеться у дописі ДБР.

За даними слідства, за час дії схеми ділки оформили понад 20 "дистанційних" військових та привласнили до 20 млн грн. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 млн грн виплат, оформлених за чужу службу.

У серпні 2024 року ДБР затримало заступника командира та чотирьох його підлеглих.

Завдяки принциповій позиції слідчих завдані збитки державі відшкодовані повністю.

Щодо військовослужбовців, які скористались послугами посадовця, ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби.

Обвинуваченим інкримінують зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень та ухилення від несення військової служби (ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). - повідомляє Державне бюро розслідувань.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

