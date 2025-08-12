Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
Київ • УНН
Киянину повідомлено про підозру у вимаганні грошей за зняття військовозобов'язаних з розшуку та військового обліку. Він брав від 15 до 25 тисяч доларів США за свої послуги.
У Києві чоловік пропонував свої послуги зі зняття військовозобов’язаних з розшуку, а також визнання їх непридатними до служби з подальшим зняттям з військового обліку. Йому повідомлено про підозру, інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.
Деталі
Зазначається, що за таку допомогу чоловік брав з військовозобов’язаних від 15 до 25 тис. доларів США.
Гроші від "клієнтів" він отримував у кілька етапів. Затримали чоловіка відразу після одержання чергового "траншу" у сумі 7500 доларів США за видачу військовозобов’язаному документів про зняття з військового обліку
Вказується, що дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій
Там додали, що слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються спільники підозрюваного, зв’язками з якими він користувався.
Нагадаємо
Прокурори у сфері оборони задокументували десятки фактів зловживань, пов'язаних з мобілізацією, впродовж липня 2025 року. Виявлено хабарі, фіктивне працевлаштування та незаконний виїзд за кордон.
