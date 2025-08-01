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Злочини, пов'язані з мобілізацією: Офіс Генпрокурора викрив десятки фактів зловживань під час війни

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Прокурори у сфері оборони задокументували десятки фактів зловживань, пов'язаних з мобілізацією, впродовж липня 2025 року. Виявлено хабарі, фіктивне працевлаштування та незаконний виїзд за кордон.

Злочини, пов'язані з мобілізацією: Офіс Генпрокурора викрив десятки фактів зловживань під час війни

Прокурори у сфері оборони продовжують роботу з викриття злочинів, пов’язаних з мобілізацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Впродовж липня 2025 року задокументовано десятки фактів зловживань - від хабарів до організованих схем фіктивного працевлаштування на критичній інфраструктурі.

Наприклад, у Львівській області керівники державного підприємства критичної інфраструктури за гроші оформлювали військовозобов’язаних "на роботу" для бронювання від мобілізації та привласнювали нараховану їм зарплату. Під час обшуків було виявлено і вилучено документацію, банківські картки та цифрові носії.

У Одеській області затримали адвоката і заступника директора підприємства. Вони за 19,5 тисяч доларів США та 115 000 гривень забезпечили фіктивне бронювання до критично важливої для економіки установи.

Також повідомляється, що двоє мешканців Луцького району Волинської області організували схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. За 6200$ вони переправляли військовозобов’язаних до Румунії в обхід пунктів пропуску: їх затримали.

Всього в липні 2025 року було повідомлено про підозру понад 40 особам. До відповідальності притягнули 11 службовців ТЦК, серед них – п’ять керівників підрозділів, а також посадовиця військово-лікарської комісії.

Сума задокументованої неправомірної вигоди - 132 000 доларів США та 280 000 гривень.

Правоохоронець за 13,5 тисяч доларів переправляв ухилянтів до Молдови: йому повідомили про підозру - ДБР29.07.25, 16:30 • 3484 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Львівська область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область
Румунія