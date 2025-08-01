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Преступления, связанные с мобилизацией: Офис Генпрокурора выявил десятки фактов злоупотреблений во время войны

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Прокуроры в сфере обороны задокументировали десятки фактов злоупотреблений, связанных с мобилизацией, в течение июля 2025 года. Выявлены взятки, фиктивное трудоустройство и незаконный выезд за границу.

Преступления, связанные с мобилизацией: Офис Генпрокурора выявил десятки фактов злоупотреблений во время войны

Прокуроры в сфере обороны продолжают работу по разоблачению преступлений, связанных с мобилизацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

В течение июля 2025 года задокументированы десятки фактов злоупотреблений - от взяток до организованных схем фиктивного трудоустройства на критической инфраструктуре.

Например, во Львовской области руководители государственного предприятия критической инфраструктуры за деньги оформляли военнообязанных "на работу" для бронирования от мобилизации и присваивали начисленную им зарплату. Во время обысков были обнаружены и изъяты документация, банковские карты и цифровые носители.

В Одесской области задержали адвоката и заместителя директора предприятия. Они за 19,5 тысяч долларов США и 115 000 гривен обеспечили фиктивное бронирование в критически важное для экономики учреждение.

Также сообщается, что двое жителей Луцкого района Волынской области организовали схему незаконного выезда мужчин за границу. За 6200$ они переправляли военнообязанных в Румынию в обход пунктов пропуска: их задержали.

Всего в июле 2025 года было сообщено о подозрении более 40 лицам. К ответственности привлекли 11 служащих ТЦК, среди них – пять руководителей подразделений, а также должностное лицо военно-врачебной комиссии.

Сумма задокументированной неправомерной выгоды - 132 000 долларов США и 280 000 гривен.

Правоохранитель за 13,5 тысяч долларов переправлял уклонистов в Молдову: ему сообщили о подозрении - ГБР29.07.25, 16:30 • 3484 просмотра

Евгений Устименко

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