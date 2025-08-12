Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 51218 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 99248 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 151482 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 120311 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 88209 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 130538 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129741 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106941 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74176 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126613 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2м/с
82%
755мм
Популярные новости
Главы МИД стран Европы призывают к "трансатлантическому единству" для прекращения войны в Украине11 августа, 17:44 • 4092 просмотра
В Париже у английского туриста украли часы почти за 200 тысяч евро11 августа, 18:09 • 5212 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 12919 просмотра
"Укрзалізниця" фиксирует ажиотажный спрос на билеты: 5-8 пассажиров на местоPhoto11 августа, 20:14 • 8434 просмотра
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto00:14 • 3912 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 51218 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 99246 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 151480 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 119980 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 128907 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Кир Стармер
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 12934 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 151480 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 116247 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 231549 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 376771 просмотра
Актуальное
T-72
Беспилотный летательный аппарат
Instagram
Forbes
Пистолет

Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Киевлянину сообщено о подозрении в вымогательстве денег за снятие военнообязанных с розыска и воинского учета. Он брал от 15 до 25 тысяч долларов США за свои услуги.

Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета

В Киеве мужчина предлагал свои услуги по снятию военнообязанных с розыска, а также признанию их непригодными к службе с последующим снятием с воинского учета. Ему сообщено о подозрении, информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.

Детали

Отмечается, что за такую помощь мужчина брал с военнообязанных от 15 до 25 тыс. долларов США.

Деньги от "клиентов" он получал в несколько этапов. Задержали мужчину сразу после получения очередного "транша" в сумме 7500 долларов США за выдачу военнообязанному документов о снятии с воинского учета

- говорится в сообщении.

Указывается, что действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли копии документов других военнообязанных, а также печати различных учреждений и организаций

- уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются сообщники подозреваемого, связями с которыми он пользовался.

Напомним

Прокуроры в сфере обороны задокументировали десятки фактов злоупотреблений, связанных с мобилизацией, в течение июля 2025 года. Выявлены взятки, фиктивное трудоустройство и незаконный выезд за границу.

При получении взятки в $1000 за избежание мобилизации задержан чиновник Кропивницкого ТЦК29.07.25, 13:46 • 3182 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Киев