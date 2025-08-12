Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета
Киев • УНН
Киевлянину сообщено о подозрении в вымогательстве денег за снятие военнообязанных с розыска и воинского учета. Он брал от 15 до 25 тысяч долларов США за свои услуги.
В Киеве мужчина предлагал свои услуги по снятию военнообязанных с розыска, а также признанию их непригодными к службе с последующим снятием с воинского учета. Ему сообщено о подозрении, информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.
Детали
Отмечается, что за такую помощь мужчина брал с военнообязанных от 15 до 25 тыс. долларов США.
Деньги от "клиентов" он получал в несколько этапов. Задержали мужчину сразу после получения очередного "транша" в сумме 7500 долларов США за выдачу военнообязанному документов о снятии с воинского учета
Указывается, что действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.
Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли копии документов других военнообязанных, а также печати различных учреждений и организаций
Там добавили, что следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются сообщники подозреваемого, связями с которыми он пользовался.
Напомним
Прокуроры в сфере обороны задокументировали десятки фактов злоупотреблений, связанных с мобилизацией, в течение июля 2025 года. Выявлены взятки, фиктивное трудоустройство и незаконный выезд за границу.
