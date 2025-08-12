$41.450.06
Эксклюзив
12:50 • 28 просмотра
Разведка об обмене пленными: «Стамбул-2» еще не закончен, РФ не вернула еще все категории
12:25 • 4764 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 10066 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 16745 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 15088 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 13042 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 11693 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14225 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18844 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82455 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
С марта в Украине действует Реестр диетических добавок, куда все БАДы должны быть внесены до конца сентября. Представители рынка считают отведенное время недостаточным, сравнивая его с европейской практикой.

С марта этого года в Украине начал действовать Реестр диетических добавок, и уже к концу сентября в него должны быть внесены все диетические добавки, в противном случае – они не смогут легально продаваться на рынке Украины. Однако представители рынка биодобавок считают, что шесть месяцев, отведенных для переходного периода, – критически мало. Об этом они заявили на первом Всеукраинском учредительном съезде операторов рынка БАДов, который объединил в диалоге представителей государственных органов, фармацевтические компании, ученых и ассоциации для обсуждения вызовов, возникших перед отраслью после начала глобального реформирования фармацевтического рынка в декабре 2024 года, сообщает УНН

Европа дает годы, Украина – несколько месяцев

Недостаточно продолжительное "окно" для адаптации к новым правилам стало ключевой темой дискуссии. Так, согласно новому регулированию, Реестр диетических добавок начал действовать с 26 марта 2025 года. При этом для БАДов, находившихся в обращении до этой даты, установлен переходный период – внести диетические добавки в реестр нужно до 27 сентября 2025 года. В противном случае – продажа незарегистрированных БАДов будет незаконной и запрещенной.

Участники съезда подчеркивают, что в Европе, на которую Украина равняется во многих вопросах, на аналогичные изменения бизнесу дают от трех до десяти лет. В Украине же на перестройку процессов оставили всего шесть месяцев.

Текущее регулирование в том варианте, в котором оно было принято в декабре 2024 года, нужно менять. Тот переходный период, который введен для этого регулирования, нужно однозначно продлевать. То есть нет ресурса у чиновников, и нет возможности у бизнеса все эти вопросы так быстро решить. Это общая беда украинского законодательства. Когда у нас проводятся любые изменения, нам потом дают несколько месяцев. В то время как в Европе, например, на это отводится три, семь, десять лет. Потому что там люди думают о бизнесе, потому что понимают, что бизнес не живет во временном диапазоне два месяца. Есть какие-то планы производства, какие-то планы сбыта, они рассчитываются на годы 

– пояснил Николай Орлов, управляющий партнер “LAW OFFICES OF OMP”.

Адвокат также отметил, что изменения требуют более серьезной работы с украинским законодательством. Ведь вопрос не только в том, чтобы создать большую базу БАДов, а в том, чтобы параллельно создать национальный украинский реестр действующих веществ и дозировок, в соответствии с которым можно будет продавать или не продавать диетические добавки. 

Кроме того, Николай Орлов обратил внимание, что пока государство регулирует оборот БАДов через аптеки – в интернете их продают неконтролируемо. Поэтому от регулирования могут пострадать отечественные производители, тогда как импортеры и интернет-магазины – никто и не контролирует. 

"Нет системного подхода"

По словам Орлова, фармацевтическая реформа в контексте регулирования БАДов происходит без основательного анализа опыта других стран и без выработки собственной украинской позиции.

В Европе многие вопросы оставляют на усмотрение каждого государства. У нас же выборочно берут примеры Польши, Болгарии или Дании – без объяснения, почему именно эти страны. Это создает хаос и неопределенность на рынке, которая особенно болезненна во время войны

– подчеркнул Орлов.

В то же время представитель компании-производителя лекарств "Мультиспрей" Даниил Пышнограев отмечает, что попытки зарегулировать рынок БАДов выглядят как попытка пролоббировать интересы крупных производителей. 

Например, витамин С – есть диетическая добавка, а есть лекарственное средство. Это из-за давней истории регистрации еще со времен советского союза. Оба вида продукта, что лекарственное средство, что диетическая добавка, они безопасны в Европе. Витамин С, для него нет верхнего уровня потребления, но, обычно, его продают 500-1000 миллиграммов. А в Украине какой-то фармпроизводитель, например, у которого витамин С в каком-то там большом дозировании, зарегистрирован как лекарственное средство, и он понимает, что у него есть другой конкурент, который производит диетические добавки. Для изготовления диетических добавок не нужно получать лицензию, не нужно делать фармакование. Очень много процессов, они не нужны из-за того, что это вещество является безопасным. Поэтому, мне кажется, что такие реформы лоббируются именно крупными производителями лекарственных средств

– пояснил предприниматель.

Свое видение развития рынка БАДов участники съезда, среди которых были представители государственных органов, фармацевтических компаний, ученых и ассоциаций, изложили в совместной резолюции. 

БАДы – не лекарства

В то же время медицинское сообщество тоже не в восторге от попытки жесткого регулирования рынка добавок. Главным здесь должно быть качество продукта, а не формализованные процедуры продажи. 

Медики, комментируя инициативы по ужесточению регулирования рынка БАДов, подчеркивают – это пищевые продукты, дополняющие рацион, а не лекарственные средства. Речь идет о витаминах, микроэлементах и других веществах, поддерживающих организм в периоды нагрузок или дефицита питания.

Более того, врачи против того, чтобы пищевые добавки продавали по рецептам и через отдельные кассы.  

Это создаст путаницу, нагрузит врачей и аптеки, но не улучшит здравоохранение 

– отмечает акушер-гинеколог Ольга Дубенко.

При этом главный риск на рынке БАДов – качество, а не продажа. Врачи единодушны: вместо ограничения продажи следует усиливать контроль производства и качество продукции на рынке.

Очень важно, чтобы говно не продавалось. Рецепты здесь не помогут никак

 – прямо заявил педиатр Андрей Пеньков.

Вывод

Представители фармрынка подчеркивают, что без гармонизации с европейскими нормами, четких правил и реального контроля качества – реформирование оборота БАДов рискует превратиться в инструмент лоббизма, а не развития рынка и защиты потребителя.

Лилия Подоляк

