БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Киев • УНН
С марта в Украине действует Реестр диетических добавок, куда все БАДы должны быть внесены до конца сентября. Представители рынка считают отведенное время недостаточным, сравнивая его с европейской практикой.
С марта этого года в Украине начал действовать Реестр диетических добавок, и уже к концу сентября в него должны быть внесены все диетические добавки, в противном случае – они не смогут легально продаваться на рынке Украины. Однако представители рынка биодобавок считают, что шесть месяцев, отведенных для переходного периода, – критически мало. Об этом они заявили на первом Всеукраинском учредительном съезде операторов рынка БАДов, который объединил в диалоге представителей государственных органов, фармацевтические компании, ученых и ассоциации для обсуждения вызовов, возникших перед отраслью после начала глобального реформирования фармацевтического рынка в декабре 2024 года, сообщает УНН.
Европа дает годы, Украина – несколько месяцев
Недостаточно продолжительное "окно" для адаптации к новым правилам стало ключевой темой дискуссии. Так, согласно новому регулированию, Реестр диетических добавок начал действовать с 26 марта 2025 года. При этом для БАДов, находившихся в обращении до этой даты, установлен переходный период – внести диетические добавки в реестр нужно до 27 сентября 2025 года. В противном случае – продажа незарегистрированных БАДов будет незаконной и запрещенной.
Участники съезда подчеркивают, что в Европе, на которую Украина равняется во многих вопросах, на аналогичные изменения бизнесу дают от трех до десяти лет. В Украине же на перестройку процессов оставили всего шесть месяцев.
Текущее регулирование в том варианте, в котором оно было принято в декабре 2024 года, нужно менять. Тот переходный период, который введен для этого регулирования, нужно однозначно продлевать. То есть нет ресурса у чиновников, и нет возможности у бизнеса все эти вопросы так быстро решить. Это общая беда украинского законодательства. Когда у нас проводятся любые изменения, нам потом дают несколько месяцев. В то время как в Европе, например, на это отводится три, семь, десять лет. Потому что там люди думают о бизнесе, потому что понимают, что бизнес не живет во временном диапазоне два месяца. Есть какие-то планы производства, какие-то планы сбыта, они рассчитываются на годы
Адвокат также отметил, что изменения требуют более серьезной работы с украинским законодательством. Ведь вопрос не только в том, чтобы создать большую базу БАДов, а в том, чтобы параллельно создать национальный украинский реестр действующих веществ и дозировок, в соответствии с которым можно будет продавать или не продавать диетические добавки.
Кроме того, Николай Орлов обратил внимание, что пока государство регулирует оборот БАДов через аптеки – в интернете их продают неконтролируемо. Поэтому от регулирования могут пострадать отечественные производители, тогда как импортеры и интернет-магазины – никто и не контролирует.
"Нет системного подхода"
По словам Орлова, фармацевтическая реформа в контексте регулирования БАДов происходит без основательного анализа опыта других стран и без выработки собственной украинской позиции.
В Европе многие вопросы оставляют на усмотрение каждого государства. У нас же выборочно берут примеры Польши, Болгарии или Дании – без объяснения, почему именно эти страны. Это создает хаос и неопределенность на рынке, которая особенно болезненна во время войны
В то же время представитель компании-производителя лекарств "Мультиспрей" Даниил Пышнограев отмечает, что попытки зарегулировать рынок БАДов выглядят как попытка пролоббировать интересы крупных производителей.
Например, витамин С – есть диетическая добавка, а есть лекарственное средство. Это из-за давней истории регистрации еще со времен советского союза. Оба вида продукта, что лекарственное средство, что диетическая добавка, они безопасны в Европе. Витамин С, для него нет верхнего уровня потребления, но, обычно, его продают 500-1000 миллиграммов. А в Украине какой-то фармпроизводитель, например, у которого витамин С в каком-то там большом дозировании, зарегистрирован как лекарственное средство, и он понимает, что у него есть другой конкурент, который производит диетические добавки. Для изготовления диетических добавок не нужно получать лицензию, не нужно делать фармакование. Очень много процессов, они не нужны из-за того, что это вещество является безопасным. Поэтому, мне кажется, что такие реформы лоббируются именно крупными производителями лекарственных средств
Свое видение развития рынка БАДов участники съезда, среди которых были представители государственных органов, фармацевтических компаний, ученых и ассоциаций, изложили в совместной резолюции.
БАДы – не лекарства
В то же время медицинское сообщество тоже не в восторге от попытки жесткого регулирования рынка добавок. Главным здесь должно быть качество продукта, а не формализованные процедуры продажи.
Медики, комментируя инициативы по ужесточению регулирования рынка БАДов, подчеркивают – это пищевые продукты, дополняющие рацион, а не лекарственные средства. Речь идет о витаминах, микроэлементах и других веществах, поддерживающих организм в периоды нагрузок или дефицита питания.
Более того, врачи против того, чтобы пищевые добавки продавали по рецептам и через отдельные кассы.
Это создаст путаницу, нагрузит врачей и аптеки, но не улучшит здравоохранение
При этом главный риск на рынке БАДов – качество, а не продажа. Врачи единодушны: вместо ограничения продажи следует усиливать контроль производства и качество продукции на рынке.
Очень важно, чтобы говно не продавалось. Рецепты здесь не помогут никак
Вывод
Представители фармрынка подчеркивают, что без гармонизации с европейскими нормами, четких правил и реального контроля качества – реформирование оборота БАДов рискует превратиться в инструмент лоббизма, а не развития рынка и защиты потребителя.