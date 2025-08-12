БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода

С марта этого года в Украине начал действовать Реестр диетических добавок, и уже к концу сентября в него должны быть внесены все диетические добавки, в противном случае – они не смогут легально продаваться на рынке Украины. Однако представители рынка биодобавок считают, что шесть месяцев, отведенных для переходного периода, – критически мало. Об этом они заявили на первом Всеукраинском учредительном съезде операторов рынка БАДов, который объединил в диалоге представителей государственных органов, фармацевтические компании, ученых и ассоциации для обсуждения вызовов, возникших перед отраслью после начала глобального реформирования фармацевтического рынка в декабре 2024 года, сообщает УНН.

Европа дает годы, Украина – несколько месяцев

Недостаточно продолжительное "окно" для адаптации к новым правилам стало ключевой темой дискуссии. Так, согласно новому регулированию, Реестр диетических добавок начал действовать с 26 марта 2025 года. При этом для БАДов, находившихся в обращении до этой даты, установлен переходный период – внести диетические добавки в реестр нужно до 27 сентября 2025 года. В противном случае – продажа незарегистрированных БАДов будет незаконной и запрещенной.

Участники съезда подчеркивают, что в Европе, на которую Украина равняется во многих вопросах, на аналогичные изменения бизнесу дают от трех до десяти лет. В Украине же на перестройку процессов оставили всего шесть месяцев.

Текущее регулирование в том варианте, в котором оно было принято в декабре 2024 года, нужно менять. Тот переходный период, который введен для этого регулирования, нужно однозначно продлевать. То есть нет ресурса у чиновников, и нет возможности у бизнеса все эти вопросы так быстро решить. Это общая беда украинского законодательства. Когда у нас проводятся любые изменения, нам потом дают несколько месяцев. В то время как в Европе, например, на это отводится три, семь, десять лет. Потому что там люди думают о бизнесе, потому что понимают, что бизнес не живет во временном диапазоне два месяца. Есть какие-то планы производства, какие-то планы сбыта, они рассчитываются на годы – пояснил Николай Орлов, управляющий партнер “LAW OFFICES OF OMP”.

Адвокат также отметил, что изменения требуют более серьезной работы с украинским законодательством. Ведь вопрос не только в том, чтобы создать большую базу БАДов, а в том, чтобы параллельно создать национальный украинский реестр действующих веществ и дозировок, в соответствии с которым можно будет продавать или не продавать диетические добавки.

Кроме того, Николай Орлов обратил внимание, что пока государство регулирует оборот БАДов через аптеки – в интернете их продают неконтролируемо. Поэтому от регулирования могут пострадать отечественные производители, тогда как импортеры и интернет-магазины – никто и не контролирует.

"Нет системного подхода"

По словам Орлова, фармацевтическая реформа в контексте регулирования БАДов происходит без основательного анализа опыта других стран и без выработки собственной украинской позиции.

В Европе многие вопросы оставляют на усмотрение каждого государства. У нас же выборочно берут примеры Польши, Болгарии или Дании – без объяснения, почему именно эти страны. Это создает хаос и неопределенность на рынке, которая особенно болезненна во время войны – подчеркнул Орлов.

В то же время представитель компании-производителя лекарств "Мультиспрей" Даниил Пышнограев отмечает, что попытки зарегулировать рынок БАДов выглядят как попытка пролоббировать интересы крупных производителей.

Например, витамин С – есть диетическая добавка, а есть лекарственное средство. Это из-за давней истории регистрации еще со времен советского союза. Оба вида продукта, что лекарственное средство, что диетическая добавка, они безопасны в Европе. Витамин С, для него нет верхнего уровня потребления, но, обычно, его продают 500-1000 миллиграммов. А в Украине какой-то фармпроизводитель, например, у которого витамин С в каком-то там большом дозировании, зарегистрирован как лекарственное средство, и он понимает, что у него есть другой конкурент, который производит диетические добавки. Для изготовления диетических добавок не нужно получать лицензию, не нужно делать фармакование. Очень много процессов, они не нужны из-за того, что это вещество является безопасным. Поэтому, мне кажется, что такие реформы лоббируются именно крупными производителями лекарственных средств – пояснил предприниматель.

Свое видение развития рынка БАДов участники съезда, среди которых были представители государственных органов, фармацевтических компаний, ученых и ассоциаций, изложили в совместной резолюции.

БАДы – не лекарства

В то же время медицинское сообщество тоже не в восторге от попытки жесткого регулирования рынка добавок. Главным здесь должно быть качество продукта, а не формализованные процедуры продажи.

Медики, комментируя инициативы по ужесточению регулирования рынка БАДов, подчеркивают – это пищевые продукты, дополняющие рацион, а не лекарственные средства. Речь идет о витаминах, микроэлементах и других веществах, поддерживающих организм в периоды нагрузок или дефицита питания.

Более того, врачи против того, чтобы пищевые добавки продавали по рецептам и через отдельные кассы.

Это создаст путаницу, нагрузит врачей и аптеки, но не улучшит здравоохранение – отмечает акушер-гинеколог Ольга Дубенко.

При этом главный риск на рынке БАДов – качество, а не продажа. Врачи единодушны: вместо ограничения продажи следует усиливать контроль производства и качество продукции на рынке.

Очень важно, чтобы говно не продавалось. Рецепты здесь не помогут никак – прямо заявил педиатр Андрей Пеньков.

Вывод

Представители фармрынка подчеркивают, что без гармонизации с европейскими нормами, четких правил и реального контроля качества – реформирование оборота БАДов рискует превратиться в инструмент лоббизма, а не развития рынка и защиты потребителя.