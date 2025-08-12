$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
12:50 • 3164 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 13877 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16464 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 22924 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 17925 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14694 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12722 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14522 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19029 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82590 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 4506 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19140 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 18960 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 26665 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 16861 перегляди
Публікації
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 13885 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 16473 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 22933 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17617 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27441 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеса
Європа
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19814 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 25394 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 182159 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 125347 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 241491 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Leopard 2
MIM-104 Patriot

БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду

Київ • УНН

 • 13911 перегляди

З березня в Україні діє Реєстр дієтичних добавок, куди всі БАДи мають бути внесені до кінця вересня. Представники ринку вважають відведений час недостатнім, порівнюючи його з європейською практикою.

БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду

З березня цього року в Україні почав діяти Реєстр дієтичних добавок і вже до кінця вересня до нього мають бути внесені усі дієтичні добавки, в іншому випадку - вони не зможуть легально продаватися на ринку України. Однак представники ринку біодобавок вважають, що шість місяців, відведених для перехідного періоду, - критично мало. Про це вони заявили на першому Всеукраїнському установчому з’їзді операторів ринку БАДів, який обʼєднав у діалозі представників державних органів, фармацевтичні компанії, науковців та асоціації для обговорення викликів, які постали перед галуззю після початку глобального реформування фармацевтичного ринку у грудні 2024 року, повідомляє УНН

Європа дає роки, Україна – кілька місяців

Недостатньо тривале "вікно" для адаптації до нових правил стало ключовою темою дискусії. Так, відповідно до нового регулювання, Реєстр дієтичних добавок почав діяти з 26 березня 2025 року. При цьому для БАДів, що були в обігу до цієї дати, встановлено перехідний період – внести дієтичні добавки до реєстру потрібно до 27 вересня 2025 року. В інакшому випадку – продаж незареєстрованих БАДів буде незаконним та забороненим.

Учасники з’їзду наголошують, що в Європі, на яку Україна рівняється в багатьох питаннях, на аналогічні зміни бізнесу дають від трьох до десяти років. В Україні ж на перебудову процесів залишили всього шість місяців.

Поточне регулювання в тому варіанті, в якому воно було прийняте в грудні 2024 року, треба змінювати. Той перехідний період, який запроваджений для цього регулювання, треба однозначно подовжувати. Тобто немає ресурсу у чиновників, і немає можливості у бізнесу оці всі питання так швидко вирішити. Це загальна біда українського законодавства. Коли у нас проводяться будь-які зміни, нам потім дають кілька місяців. У той час, як в Європі, наприклад, на це відводиться три, сім, десять років. Тому що там люди думають про бізнес, бо розуміють, що бізнес не живе в часовому діапазоні два місяці. Є якісь плани виробництва, якісь плани збуту, вони розраховуються на роки 

– пояснив Микола Орлов, керуючий партнер “LAW OFFICES OF OMP”.

Адвокат також зазначив, що зміни потребують більш серйозної роботи з українським законодавством. Адже питання не тільки в тому, аби створити велику базу БАДів, а в тому аби паралельно створити національний український реєстр діючих речовин і дозувань, відповідно до якого можна буде продавати, або не продавати дієтичні добавки. 

Крім того, Микола Орлов звернув увагу, що поки держава регулює обіг БАДів через аптеки – в інтернеті їх продають неконтрольовано. Тож, від регулювання можуть постраждати вітчизняні виробники, тоді як імпортери та інтернет-магазини - ніхто і не контролює. 

"Немає системного підходу"

За словами Орлова, фармацевтична реформа в контексті регулювання БАДів відбувається без ґрунтовного аналізу досвіду інших країн і без вироблення власної української позиції.

В Європі багато питань залишають на розсуд кожної держави. У нас же вибірково беруть приклади Польщі, Болгарії чи Данії – без пояснення, чому саме ці країни. Це створює хаос і невизначеність на ринку, яка особливо болісна під час війни

– наголосив Орлов.

Натомість представник компанії-виробника ліків "Мультиспрей" Даниїл Пишнограєв зазначає, що спроби зарегулювати ринок БАДів виглядають як намагання пролобіювати інтереси великих виробників. 

Наприклад, вітамін С – є дієтична добавка, а є лікарський засіб. Це через давню історію реєстрації ще за часів радянського союзу. Обидва види продукту, що лікарський засіб, що дієтична добавка, вони безпечні в Європі. Вітамін С, для нього немає верхнього рівня споживання, але, зазвичай, його продають 500-1000 міліграмів. А в Україні якийсь фармвиробник, наприклад, у якого вітамін С в якомусь там великому дозуванні, зареєстрований як лікарський засіб, і він розуміє, що у нього є інший конкурент, який виготовляє дієтичні добавки. Для виготовлення дієтичних добавок не потрібно отримувати ліцензію, не потрібно робити фармакування. Дуже багато процесів, вони не потрібні через те, що ця речовина є безпечною. Тому, мені здається, що такі реформи лобіюються саме великими виробниками лікарських засобів

– пояснив підприємець.

Своє бачення розвитку ринку БАДів учасники з'їзду, серед яких були представники державних органів, фармацевтичних компаній, науковців та асоціацій, виклали у спільній резолюції. 

БАДи – не ліки

Водночас медична спільнота теж не у захваті від спроби жорсткого зарегулювання ринку добавок. Головним тут має бути якість продукту, а не формалізовані процедури продажу. 

Медики, коментуючи ініціативи щодо жорсткішого регулювання ринку БАДів, наголошують – це харчові продукти, що доповнюють раціон, а не лікарські засоби. Йдеться про вітаміни, мікроелементи та інші речовини, що підтримують організм у періоди навантажень чи дефіциту харчування.

Ба більше, лікарі проти того аби харчові добавки продавали за рецептами та через окремі каси.  

Це створить плутанину, навантажить лікарів і аптеки, але не покращить охорону здоров’я 

– зазначає акушер-гінеколог Ольга Дубенко.

При цьому головний ризик на ринку БАДів – якість, а не продаж. Лікарі одностайні: замість обмеження продажу слід посилювати контроль виробництва та якість продукції на ринку.

Дуже важливо, щоб гівно не продавалося. Рецепти тут не допоможуть ніяк

 – прямо заявив педіатр Андрій Пеньков.

Висновок

Представники фармринку наголошують, що без гармонізації із європейськими нормами, чітких правил та реального контролю якості – реформування обігу БАДів ризикує перетворитися на інструмент лобізму, а не розвитку ринку та захисту споживача.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаЗдоров'яПублікації
Данія
Болгарія
Європа
Україна
Польща