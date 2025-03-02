Масштабні обстріли прикордоння: 65 атак та сотні вибухів на півночі України
Київ • УНН
Російські війська здійснили 65 обстрілів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 164 вибухи, пошкоджено будівлі та автомобілі.
Ворог здійснив 65 обстрілів із різних видів озброєння по території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення - уточнюється.
Передає УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".
Впродовж минулої доби російські війська атакували прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 65 обстрілів (164 вибухи) із різних видів озброєння.
Деталі
Чернігівська область:
Новгород-Сіверський район
Семенівська громада: 18 вибухів
Сновська громада: 5 вибухів;
Сумська область:
Сумський район: 14 обстрілів, 23 вибухи;
Охтирський район: 27 вибухів, 7 обстрілів;
Конотопський район: 39 вибухів, 2 обстріли;
Шосткинський район: 24 вибухи, низка обстрілів;
Харківська область
Богодухівський район: 28 вибухів обстрілів, 4 обстріли
Обстріли Херсонщини: одна особа загинула, 10 людей отримали поранення02.03.25, 08:19 • 55579 переглядiв