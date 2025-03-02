Обстріли Херсонщини: одна особа загинула, 10 людей отримали поранення
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 35 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок атак загинула 65-річна жінка, поранено 10 мирних жителів, серед яких 1 дитина.
За минулу добу ворожі війська вкотре завдали ударів по Херсонській області. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА, передає УНН.
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Під обстрілами опинилися десятки населених пунктів, серед яких Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Надеждівка, Станіслав, Дар'ївка, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Саблуківка, Качкарівка, Осокорівка, Михайлівка, Козацьке, Благовіщенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Чорнобаївка, Широка Балка, Янтарне та місто Херсон
Атаки ворога були спрямовані на житлові райони та об’єкти соціальної інфраструктури. Унаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний будинок і 13 приватних осель. Окрім цього, руйнувань зазнали газопровід, гаражі, транспортні засоби, зокрема автобуси та автомобілі.
Також унаслідок ворожих ударів, 10 мирних жителів отримали поранення, серед яких 1 дитина. На жаль, жертв зазнала Антонівка, де в результаті атаки безповоротно втратила життя 65-річна жінка, яка потрапила під удар російського БпЛА. Лікарі зробили все можливе для порятунку пацієнтки, однак травми виявились надто важкими.
Ворожі сили атакували Херсонщину: загинув 65-річний чоловік26.02.25, 16:58 • 25077 переглядiв