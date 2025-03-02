Обстріли Херсонщини: одна особа загинула, 10 людей отримали поранення

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36691 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 61411 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62948 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66877 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78184 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61840 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59667 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128021 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83026 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233215 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13930 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17071 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11659 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11136 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26780 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96352 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128026 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233217 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408934 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17307 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23958 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24771 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26654 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76980 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Обстріли Херсонщини: одна особа загинула, 10 людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 55579 перегляди

Російські війська обстріляли 35 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок атак загинула 65-річна жінка, поранено 10 мирних жителів, серед яких 1 дитина.

Обстріли Херсонщини: одна особа загинула, 10 людей отримали поранення

За минулу добу ворожі війська вкотре завдали ударів по Херсонській області. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА, передає УНН.

Деталі

Під обстрілами опинилися десятки населених пунктів, серед яких Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Надеждівка, Станіслав, Дар'ївка, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Саблуківка, Качкарівка, Осокорівка, Михайлівка, Козацьке, Благовіщенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Чорнобаївка, Широка Балка, Янтарне  та місто Херсон

Атаки ворога були спрямовані на житлові райони та об’єкти соціальної інфраструктури. Унаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний будинок і 13 приватних осель. Окрім цього, руйнувань зазнали газопровід, гаражі, транспортні засоби, зокрема автобуси та автомобілі. 

Також унаслідок ворожих ударів, 10 мирних жителів отримали поранення, серед яких 1 дитина. На жаль, жертв зазнала Антонівка, де в результаті атаки безповоротно втратила життя 65-річна жінка, яка потрапила під удар російського БпЛА. Лікарі зробили все можливе для порятунку пацієнтки, однак травми виявились надто важкими.

Ворожі сили атакували Херсонщину: загинув 65-річний чоловік26.02.25, 16:58 • 25077 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
Україна
Херсон
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93