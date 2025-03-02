Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18978 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37643 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69229 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219611 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126219 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394491 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313285 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214263 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244494 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255298 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11441 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12377 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14247 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17296 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14691 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135161 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219612 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394491 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256098 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313285 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5122 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17335 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47562 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72879 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57917 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения

Киев • УНН

 • 55575 просмотра

Российские войска обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погибла 65-летняя женщина, ранены 10 мирных жителей, среди которых 1 ребенок.

Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения

За минувшие сутки вражеские войска в очередной раз нанесли удары по Херсонской области. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Под обстрелами оказались десятки населенных пунктов, среди которых Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Зеленовка, Надднепрянское, Белозерка, Велетенское, Надеждовка, Станислав, Дарьевка, Берислав, Новорайск, Красный Маяк, Саблуковка, Качкаровка, Осокоровка, Михайловка, Казацкое, Благовещенское, Веселое, Гавриловка, Днепровское, Змеевка, Ивановка, Кизомыс, Львовское, Николаевка, Новотягинка, Понятовка, Софиевка, Токаревка, Чернобаевка, Широкая Балка, Янтарное  и город Херсон

Атаки врага были направлены на жилые районы и объекты социальной инфраструктуры. В результате попаданий повреждены многоквартирный дом и 13 частных домов. Кроме этого, разрушениям подверглись газопровод, гаражи, транспортные средства, в том числе автобусы и автомобили. 

Также в результате вражеских ударов, 10 мирных жителей получили ранения, среди которых 1 ребенок. К сожалению, жертвы понесла Антоновка, где в результате атаки безвозвратно потеряла жизнь 65-летняя женщина, которая попала под удар российского БПЛА. Врачи сделали все возможное для спасения пациентки, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Вражеские силы атаковали Херсонщину: погиб 65-летний мужчина26.02.25, 16:58 • 25075 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
Украина
Херсон
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49