Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погибла 65-летняя женщина, ранены 10 мирных жителей, среди которых 1 ребенок.
За минувшие сутки вражеские войска в очередной раз нанесли удары по Херсонской области. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Под обстрелами оказались десятки населенных пунктов, среди которых Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Зеленовка, Надднепрянское, Белозерка, Велетенское, Надеждовка, Станислав, Дарьевка, Берислав, Новорайск, Красный Маяк, Саблуковка, Качкаровка, Осокоровка, Михайловка, Казацкое, Благовещенское, Веселое, Гавриловка, Днепровское, Змеевка, Ивановка, Кизомыс, Львовское, Николаевка, Новотягинка, Понятовка, Софиевка, Токаревка, Чернобаевка, Широкая Балка, Янтарное и город Херсон
Атаки врага были направлены на жилые районы и объекты социальной инфраструктуры. В результате попаданий повреждены многоквартирный дом и 13 частных домов. Кроме этого, разрушениям подверглись газопровод, гаражи, транспортные средства, в том числе автобусы и автомобили.
Также в результате вражеских ударов, 10 мирных жителей получили ранения, среди которых 1 ребенок. К сожалению, жертвы понесла Антоновка, где в результате атаки безвозвратно потеряла жизнь 65-летняя женщина, которая попала под удар российского БПЛА. Врачи сделали все возможное для спасения пациентки, однако травмы оказались слишком тяжелыми.
Вражеские силы атаковали Херсонщину: погиб 65-летний мужчина26.02.25, 16:58 • 25075 просмотров