Вражеские силы атаковали Херсонщину: погиб 65-летний мужчина
Киев • УНН
В селе Львове Херсонской области российские войска атаковали мирного жителя с дрона, сбросив взрывчатку. 65-летний мужчина погиб от полученных ранений.
Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В селе Львове Херсонской области вражеские войска атаковали мирного жителя с дрона. Инцидент произошел около 14:00.
Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата, в результате чего 65-летний мужчина получил смертельные ранения.
Напомним
Ранее было проинформировано, что террористы атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего пострадали 8 человек и 1 погиб. На блокпосту в Белозерской общине трое полицейских получили контузии от удара дрона.
Трое полицейских пострадали от атаки рф дроном на блокпост в Херсонской области26.02.25, 10:47 • 15385 просмотров