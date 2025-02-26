Ворожі сили атакували Херсонщину: загинув 65-річний чоловік
Київ • УНН
У селі Львове Херсонської області російські війська атакували мирного жителя з дрона, скинувши вибухівку. 65-річний чоловік загинув від отриманих поранень.
Окупанти вкотре обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинув мирний мешканець. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
У селі Львове Херсонської області ворожі війська атакували мирного жителя з дрона. Інцидент стався близько 14:00.
Окупанти скинули вибухівку з безпілотного літального апарата, внаслідок чого 65-річний чоловік отримав смертельні поранення.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що терористи атакували цивільну інфраструктуру Херсонської області, внаслідок чого постраждали 8 людей та 1 загинула. На блокпосту в Білозерській громаді троє поліцейських отримали контузії від удару дрона.
Троє поліцейських постраждали від атаки рф дроном на блокпост на Херсонщині26.02.25, 10:47 • 20163 перегляди