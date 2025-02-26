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Троє поліцейських постраждали від атаки рф дроном на блокпост на Херсонщині

Троє поліцейських постраждали від атаки рф дроном на блокпост на Херсонщині

Київ  •  УНН

 • 20084 перегляди

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Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Херсонської області, внаслідок чого постраждали 8 людей та 1 загинула. На блокпосту в Білозерській громаді троє поліцейських отримали контузії від удару дрона.

У Херсонській області через російську атаку постраждали троє поліцейських на блокпосту, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, за добу російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів, били з артилерії, мінометів та БпЛА:

  • Зранку на вулиці у Дніпровському районі Херсона під мінометний обстріл противника потрапив 63-річний чоловік, його госпіталізовано.
    • Вдень російські військові атакували дроном Станіслав. Отримали поранення 50-річний чоловік та 56-річна жінка.
      • В одному з населених пунктів Білозерської громади російські військові за допомогою безпілотника вдарили по блокпосту. "Внаслідок атаки постраждали троє працівників херсонської поліції. У всіх попередньо діагностували контузії, загрози їх життю немає", - вказали у поліції.

        Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, за минулу добу в області через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

        З його слів, російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.

        Через ворожі обстріли в попередні дні, як повідомили у поліції, постраждали шестеро людей, які після погіршення самопочуття звернулися по медичну допомогу.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        Війна
        khersonХерсон

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