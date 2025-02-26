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Трое полицейских пострадали от атаки рф дроном на блокпост на Херсонщине

Трое полицейских пострадали от атаки рф дроном на блокпост на Херсонщине

Киев  •  УНН

 • 1962 просмотра

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Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего пострадали 8 человек и 1 погиб. На блокпосту в Белозерской общине трое полицейских получили контузии от удара дрона.

В Херсонской области из-за российской атаки пострадали трое полицейских на блокпосту, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, за сутки российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов, били из артиллерии, минометов и БпЛА:

  • Утром на улице в Днепровском районе Херсона под минометный обстрел противника попал 63-летний мужчина, он госпитализирован.
  • Днем российские военные атаковали дроном Станислав. Получили ранения 50-летний мужчина и 56-летняя женщина.
  • В одном из населенных пунктов Белозерской громады российские военные с помощью беспилотника ударили по блокпосту. «В результате атаки пострадали трое работников херсонской полиции. У всех предварительно диагностировали контузии, угрозы их жизни нет», - указали в полиции.

Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, за минувшие сутки в области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

По его словам, российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, гараж и частные автомобили.

Из-за вражеских обстрелов в предыдущие дни, как сообщили в полиции, пострадали шесть человек, которые после ухудшения самочувствия обратились за медицинской помощью.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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