Трое полицейских пострадали от атаки рф дроном на блокпост на Херсонщине

В Херсонской области из-за российской атаки пострадали трое полицейских на блокпосту, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, за сутки российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов, били из артиллерии, минометов и БпЛА:

Утром на улице в Днепровском районе Херсона под минометный обстрел противника попал 63-летний мужчина, он госпитализирован.

Днем российские военные атаковали дроном Станислав. Получили ранения 50-летний мужчина и 56-летняя женщина.

В одном из населенных пунктов Белозерской громады российские военные с помощью беспилотника ударили по блокпосту. «В результате атаки пострадали трое работников херсонской полиции. У всех предварительно диагностировали контузии, угрозы их жизни нет», - указали в полиции.

Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, за минувшие сутки в области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

По его словам, российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, гараж и частные автомобили.

Из-за вражеских обстрелов в предыдущие дни, как сообщили в полиции, пострадали шесть человек, которые после ухудшения самочувствия обратились за медицинской помощью.