Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины
Киев • УНН
Российские войска совершили 65 обстрелов по приграничным территориям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 164 взрыва, повреждены здания и автомобили.
Враг совершил 65 обстрелов из различных видов вооружения по территории Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Информация о погибших или раненых среди местного населения - уточняется.
Передает УНН со ссылкой на Оперативное командование «Север».
За прошедшие сутки российские войска атаковали приграничные территории Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Всего за прошедшие сутки, насчитано 65 обстрелов (164 взрыва) из различных видов вооружения.
Детали
Черниговская область:
Новгород-Северский район
Семеновская громада: 18 взрывов
Сновская община: 5 взрывов;
Сумская область
Сумской район: 14 обстрелов, 23 взрыва;
Ахтырский район: 27 взрывов, 7 обстрелов;
Конотопский район: 39 взрывов, 2 обстрела;
Шосткинский район: 24 взрыва, ряд обстрелов;
Харьковская область
Богодуховский район: 28 взрывов обстрелов, 4 обстрела
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