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Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины

Киев • УНН

 • 41075 просмотра

Российские войска совершили 65 обстрелов по приграничным территориям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 164 взрыва, повреждены здания и автомобили.

Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины

Враг совершил 65 обстрелов из различных видов вооружения по территории  Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Информация о  погибших или раненых среди местного населения - уточняется.

Передает УНН со ссылкой на Оперативное командование «Север».

За прошедшие сутки российские войска атаковали приграничные территории Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Всего за прошедшие сутки, насчитано 65 обстрелов (164 взрыва) из различных видов вооружения.

Детали 

Черниговская область:

Новгород-Северский район

Семеновская громада: 18 взрывов

Сновская община: 5 взрывов;

Сумская область

Сумской район: 14 обстрелов, 23 взрыва;

Ахтырский район: 27 взрывов, 7 обстрелов;

Конотопский район: 39 взрывов, 2 обстрела;

Шосткинский район: 24 взрыва, ряд обстрелов;

Харьковская область

Богодуховский район: 28 взрывов обстрелов, 4 обстрела

Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения02.03.25, 08:19 • 55575 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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