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109 боїв на фронті, найбільше - на курщині: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 25689 перегляди

За минулу добу відбулося 109 бойових зіткнень, найбільше - на Курському напрямку, де ворог здійснив 30 атак. Противник завдав 88 авіаударів та понад 5600 обстрілів по позиціях ЗСУ.

109 боїв на фронті, найбільше - на курщині: карта від Генштабу

109 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на курщині, також ворог був активний на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках, повідомили у ранковому зведенні 3 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 2 березня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 4 ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 126 керованих авіабомб. Окрім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2375 дронів-камікадзе.

"Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одну радіолокаційну станцію та чотири артилерійські системи противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири штурмові дії у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне.

На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка загарбники здійснили два марні штурми позицій наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших оборонців.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 30 атак противника. Ворог завдав 444 артилерійських обстріли, з них 12 - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 19 авіаційних ударів, скинувши 30 керованих авіабомб", - сказано у зведенні.

Понад 1300 окупантів та 11 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті03.03.25, 07:49 • 50155 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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