Коваленко объяснил информацию от ГУР о планах россии увеличить количество атак дронами до 500 пусков

рф планирует увеличить количество запусков дронов до 500 единиц. Наращивание производства БПЛА и увеличение экипажей указывает на отсутствие мирных намерений со стороны россии. Объяснил информацию от ГУР руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Относительно информации ГУР о планах россиян запускать по Украине минимум по 500 дронов. Ранее писал, что они наращивают производство БПЛА, как шахедов так и приманок, и другие типы дронов,

Коваленко также отметил, что сейчас количество пусков действительно возросло. И единственное, от чего зависит количество пусков - это экипажи БПЛА в рф, соответственно, от количества людей.

Планы по увеличению экипажей и пусков дронов - это не единственные признаки того, что рф на самом деле не желает никакого мира,