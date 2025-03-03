Коваленко объяснил информацию от ГУР о планах россии увеличить количество атак дронами до 500 пусков
Киев • УНН
ГУР сообщает о планах рф увеличить количество запусков дронов до 500 единиц. Наращивание производства БПЛА и увеличение экипажей указывает на отсутствие мирных намерений со стороны россии.
рф планирует увеличить количество запусков дронов до 500 единиц. Наращивание производства БПЛА и увеличение экипажей указывает на отсутствие мирных намерений со стороны россии. Объяснил информацию от ГУР руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
Относительно информации ГУР о планах россиян запускать по Украине минимум по 500 дронов. Ранее писал, что они наращивают производство БПЛА, как шахедов так и приманок, и другие типы дронов,
Коваленко также отметил, что сейчас количество пусков действительно возросло. И единственное, от чего зависит количество пусков - это экипажи БПЛА в рф, соответственно, от количества людей.
Планы по увеличению экипажей и пусков дронов - это не единственные признаки того, что рф на самом деле не желает никакого мира,
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