ГУР вывело из строя российский тепловоз с военной техникой в Воронеже
Киев • УНН
Спецназ ГУР провел успешную операцию в Воронеже, повредив тепловоз, который перевозил вооружение с военных предприятий рф. Это уже вторая подобная диверсия после инцидента в Орехово-Зуеве в феврале.
Спецназ Главного управления разведки (ГУР) в ночь с 5 на 6 марта в городе Воронеж (рф) вывел из строя тепловоз, который перевозил вооружение и военную технику с военных предприятий россии. Об этом УНН сообщили собственные источники.
Детали
Как сообщают источники в украинской разведке, в ночь с 5 на 6 марта в г. Воронеж в результате специальных мероприятий ГУР выведен из строя тепловоз, который осуществлял логистику вооружения и военной техники с военных предприятий рф, которые впоследствии поступали на оккупированную территорию Украины.
Ранее, в ночь на 19 февраля, в депо Орехово-Зуевского городского округа, Московской области совершено еще одно диверсионное действие агентами ГУР МО. В настоящее время о деталях этой операции не сообщается, однако из имеющегося видео можно сделать вывод о поджоге очередного тепловоза на российской железной дороге.
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