ГУР та ЗСУ покарали "газпром" на мільйони доларів: джерело розкрило деталі кіберудару

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Київ • УНН

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Українські кіберфахівці атакували нафтогазову інфраструктуру РФ, знищивши понад 120 серверів та 10 000 комп'ютерів компаній "Газпрому". Збитки оцінюються в десятки або сотні мільйонів доларів.

Українські кіберфахівці успішно атакували нафтогазову інфраструктуру росії, вивівши з ладу понад 120 серверів і понад 10 000 комп’ютерів компаній, пов’язаних із "газпромом". Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Деталі

Як повідомив співрозмовник УНН, 7-8 лютого кіберфахівці ГУР МО та Збройних Сил України здійснили успішну операцію у кіберпросторі держави-агресора росії. За даними джерел у спецслужбах, масштабної атаки зазнала компанія "газстройпром" - головний підрядник російського "газпрому", що бере участь у підтримці військової агресії проти України. 

Також удару зазнали ще 22 підприємства, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафтогазової інфраструктури рф.

Як повідомив співрозмовник УНН, під кіберудар потрапили компанії "газпром-автоматизация", "ГСП-комплектация", "инфосервис регион", "вектор восток", "ССК газрегион", "ГСП центр", "ГСП-сервис", "ГСП-технологии", "ГСП-механизация", "ГСП-нефтегазпереработка", "ГСП-переработка", "ГСП-ГСМ", "ГСП-1", "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-групп", "ГСП-инвестиции", "газстройпром-автотранспортное предприятие", "ГСП-финанс".

Унаслідок операції, за даними співрозмовника УНН, виведено з ладу понад 120 серверів-гіпервізорів та знищено файлові сховища із загальним обсягом 2 000 терабайт документації. Більше ніж 10 000 комп’ютерів співробітників стратегічно важливих підприємств стали непридатними для роботи, а всі системи та сервіси – зупинилися.

Попередньо оцінюється, що завдані збитки можуть сягати від десятків до сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Зокрема, атаковано було ресурси компанії "лукойл", "евотор".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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