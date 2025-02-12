ГУР и ВСУ наказали «газпром» на миллионы долларов: источник раскрыл детали киберудара
Киев • УНН
Украинские киберспециалисты атаковали нефтегазовую инфраструктуру РФ, уничтожив более 120 серверов и 10 000 компьютеров компаний «Газпрома». Убытки оцениваются в десятки или сотни миллионов долларов.
Украинские киберспециалисты успешно атаковали нефтегазовую инфраструктуру России, выведя из строя более 120 серверов и более 10 000 компьютеров компаний, связанных с «газпромом». Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Детали
Как сообщил собеседник УНН, 7-8 февраля киберспециалисты ГУР МО и Вооруженных Сил Украины осуществили успешную операцию в киберпространстве государства-агрессора России. По данным источников в спецслужбах, масштабной атаке подверглась компания «газстройпром» - главный подрядчик российского «газпрома», участвующий в поддержке военной агрессии против Украины.
Также удару подверглись еще 22 предприятия, которые занимаются строительством и обслуживанием нефтегазовой инфраструктуры рф.
Як повідомив співрозмовник УНН, під кіберудар потрапили компанії «газпром-автоматизація», «ГСП-комплектація», «інфосервіс регіон», «вектор восток», «ССК газрегіон», «ГСП центр», «ГСП-сервіс», «ГСП-технології», «ГСП-механізація», “ГСП-нафтогазпереробка”, “ГСП-переробка”, “ГСП-ГСМ”, “ГСП-1”, “ГСП-2”, “ГСП-4”, “ГСП-5”, “ГСП-6”, “ГСП-7”, “Сфера-груп”, “ГСП-інвестиції”, “газбудпром-автотранспортне підприємство”, “ГСП-фінанс”.
В результате операции, по данным собеседника УНН, выведено из строя более 120 серверов-гипервизоров и уничтожено файловые хранилища с общим объемом 2 000 терабайт документации. Более 10 000 компьютеров сотрудников стратегически важных предприятий стали непригодными для работы, а все системы и сервисы - остановились.
Предварительно оценивается, что нанесенный ущерб может достигать от десятков до сотен миллионов долларов.
Напомним,
Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор. В частности, атакованы были ресурсы компании «лукойл», «евотор».