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В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

Киев • УНН

 • 106210 просмотра

Мэр москвы сообщил о трех волнах атак беспилотников в Раменском и Домодедовском округах. По его словам, все дроны были сбиты силами ПВО, разрушений и пострадавших нет.

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

Мэр москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 11 беспилотников в Раменском городском округе, которые летели на столицу россии. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Детали

Во вторник, 11 марта в 03:35 (по киевскому времени) мэр москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников.

Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, которые летели на москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах

- говорится в посте чиновника.

В 03:46 (по киевскому времени) он обновил информацию, сообщив о сбитии еще одного БПЛА.

Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбит еще один вражеский беспилотник, который летел на москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

- отметил мэр москвы.

В 03:54 (по киевскому времени) Сергей Собянин написал, что отбита атака еще 4 БпЛА.

Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, которые летели на москву

- опубликовал информацию в своем Telegram-канале Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", - добавил чиновник.

Напомним 

Украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ. Завод является одним из крупнейших производителей авиатоплива для военных самолетов, включая Су-27 и Ту-22М3.

Нефтеперерабатывающий комплекс в рф атаковали дроны ГУР - источники08.03.25, 12:39 • 24740 просмотров

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