В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву
Киев • УНН
Мэр москвы сообщил о трех волнах атак беспилотников в Раменском и Домодедовском округах. По его словам, все дроны были сбиты силами ПВО, разрушений и пострадавших нет.
Мэр москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 11 беспилотников в Раменском городском округе, которые летели на столицу россии. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Детали
Во вторник, 11 марта в 03:35 (по киевскому времени) мэр москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников.
Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, которые летели на москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах
В 03:46 (по киевскому времени) он обновил информацию, сообщив о сбитии еще одного БПЛА.
Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбит еще один вражеский беспилотник, который летел на москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия
В 03:54 (по киевскому времени) Сергей Собянин написал, что отбита атака еще 4 БпЛА.
Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, которые летели на москву
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", - добавил чиновник.
Напомним
Украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ. Завод является одним из крупнейших производителей авиатоплива для военных самолетов, включая Су-27 и Ту-22М3.
Нефтеперерабатывающий комплекс в рф атаковали дроны ГУР - источники08.03.25, 12:39 • 24740 просмотров