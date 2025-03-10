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Дрони ГУР атакували НПЗ в самарській області - джерела

Київ • УНН

 • 20717 перегляди

Українські безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф. Завод є одним з найбільших виробників авіапального для військових літаків, включаючи Су-27 та Ту-22М3.

Дрони ГУР атакували НПЗ в самарській області - джерела

Дрони ГУР атакували Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків Су-27, Ту-22МЗ та інших. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Співрозмовник УНН повідомив, що в ніч на 10 березня українські безпілотники здійснили чергову атаку на російський нафтопереробний комплекс. Цього разу під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ у самарській області, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків (Су-27, Ту-22МЗ та інших).

 "Прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чутно відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від атак БПЛА", - повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.

Джерела зазначають, що Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснефть", його проєктна потужність складає понад 8,8 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів окупаційною армією рф по Україні.

Нагадаємо, що цей завод вже був атакований щонайменше двічі в березні 2024 року.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що у  рф атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області, один з десяти найбільших у росії, для армії рф цей НПЗ має стратегічне значення, адже забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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