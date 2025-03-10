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Для армії рф має стратегічне значення: у ЦПД пояснили важливість атакованого Новокуйбишевського НПЗ

Київ • УНН

 • 18402 перегляди

Новокуйбишевський НПЗ, один з десяти найбільших у рф, піддався атаці дронів. На підприємстві потужністю 8,8 млн тонн нафти на рік, що виробляє пальне для армії РФ, зафіксовано вибухи та спалах.

Для армії рф має стратегічне значення: у ЦПД пояснили важливість атакованого Новокуйбишевського НПЗ

У рф атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області, один з десяти найбільших у росії, для армії рф цей НПЗ має стратегічне значення, адже забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Був атакований Новокуйбишевський нафтопереробний завод", - написав Коваленко.

Зі слів керівника ЦПД, його потужність сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у рф. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо та мазут, які критично важливі для транспорту і військової техніки, додав він.

"Для армії рф цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій", - зауважив Коваленко.

Доповнення

Раніше телеграм-канал ASTRA повідомив, що жителі самарської області рф повідомили про гучні вибухи цієї ночі, і що, попередньо, дрони атакували НПЗ. Ідеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи "роснефти". Телеграм-канали пишуть, що на підприємстві зафіксовано спалах. Рік тому НПЗ вже зазнавав атаки БПЛА.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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