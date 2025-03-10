Для армии рф имеет стратегическое значение: в ЦПД объяснили важность атакованного Новокуйбышевского НПЗ
Киев • УНН
Новокуйбышевский НПЗ, один из десяти крупнейших в рф, подвергся атаке дронов. На предприятии мощностью 8,8 млн тонн нефти в год, которое производит топливо для армии РФ, зафиксированы взрывы и вспышка.
В россии атакован Новокуйбишевский НПЗ в самарской области, один из десяти крупнейших в россии, для армии рф этот НПЗ имеет стратегическое значение, так как обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации РНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Был атакован Новокуйбишевский нефтеперерабатывающий завод", - написал Коваленко.
По словам руководителя ЦПД, его мощность достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в россии. Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники, добавил он.
"Для армии рф этот НПЗ имеет стратегическое значение, так как обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций", - отметил Коваленко.
Дополнение
Ранее телеграм-канал ASTRA сообщил, что жители самарской области россии сообщили о громких взрывах этой ночью, и что, предварительно, дроны атаковали НПЗ. Речь идет о Новокуйбишевском нефтеперерабатывающем заводе, который входит в группу "роснефти". Телеграм-каналы пишут, что на предприятии зафиксировано возгорание. Год назад НПЗ уже подвергался атаке БПЛА.