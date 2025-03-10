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Нічні вибухи в самарській області рф: у мережі кажуть про атаку дронів по НПЗ

Київ • УНН

 • 21400 перегляди

У самарській області рф місцеві жителі повідомили про звуки вибухів та атаку дронів вночі 10 березня. За даними очевидців, ціллю атаки став новокуйбишівський нафтопереробний завод.

Нічні вибухи в самарській області рф: у мережі кажуть про атаку дронів по НПЗ

В ніч на понеділок, 10 березня, у самарській області російської федерації було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує УНН.

Деталі

Так, близько пів на дванадцяту ночі за місцевим часом у регіоні було оголошено про небезпеку атаки БПЛА.

Згодом в мережі стали ширитися повідомлення про вибухи, які було чути в Самарській області.

А вже незабаром місцеві користувачі оприлюднили відео з камер зовнішнього спостереження начебто в районі міста новокуйбишівськ. На кадрах видно спалахи у небі як від вибухів, чутно сирени та звуки, характерні для дронів.

За даними місцевих мешканців, атака дронів була націлена на новокуйбишівський нафтопереробний завод.

Нагадаємо

У вівторок, 04 березня, у ростовській області рф повідомили про загоряння нафтопроводу та складу через атаку дронів. У самарській області безпілотники атакували сизранський НПЗ, спричинивши пожежу.

Нічна атака: дрони атакували нафтопереробний завод у самарській області рф19.02.25, 02:47 • 66768 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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