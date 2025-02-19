Нічна атака: дрони атакували нафтопереробний завод у самарській області рф

У рф прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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19 лютого безпілотники атакували сизранський нафтопереробний завод у самарській області терористів.

Інцидент стався близько першої години ночі, коли на території регіону була оголошена загроза можливих атак дронів.

Місцеві жителі інформують про щонайменше два вибухи, після яких на заводі спалахнув вогонь.

За попередніми даними, жертв і постраждалих серед населення немає. Однак масштаби руйнувань поки що невідомі. Місцеві очевидці активно поширюють фото та відео з місця події, на яких можна побачити дим та пожежу.

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