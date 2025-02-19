Ночная атака: дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф

В рф прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

19 февраля беспилотники атаковали сизранский нефтеперерабатывающий завод в самарской области террористов.

Инцидент произошел около часа ночи, когда на территории региона была объявлена угроза возможных атак дронов.

Местные жители информируют о по меньшей мере двух взрывах, после которых на заводе вспыхнул огонь.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Однако масштабы разрушений пока неизвестны. Местные очевидцы активно распространяют фото и видео с места происшествия, на которых можно увидеть дым и пожар.

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