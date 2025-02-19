Ночная атака: дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф
Киев • УНН
На сизранском нефтеперерабатывающем заводе в самарской области рф произошли взрывы после атаки беспилотников. Местные жители сообщают о двух взрывах и пожаре на территории завода.
В рф прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
19 февраля беспилотники атаковали сизранский нефтеперерабатывающий завод в самарской области террористов.
Инцидент произошел около часа ночи, когда на территории региона была объявлена угроза возможных атак дронов.
Местные жители информируют о по меньшей мере двух взрывах, после которых на заводе вспыхнул огонь.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Однако масштабы разрушений пока неизвестны. Местные очевидцы активно распространяют фото и видео с места происшествия, на которых можно увидеть дым и пожар.
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