Ночные взрывы в самарской области рф: в сети говорят об атаке дронов по НПЗ
Киев • УНН
В самарской области рф местные жители сообщили о звуках взрывов и атаке дронов ночью 10 марта. По данным очевидцев, целью атаки стал новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
В ночь на понедельник, 10 марта, в самарской области российской федерации были слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, информирует УНН.
Детали
Да, около половины двенадцатого ночи по местному времени в регионе было объявлено о угрозе атаки БПЛА.
Позже в сети начали распространяться сообщения о взрывах, которые были слышны в самарской области.
А уже вскоре местные пользователи опубликовали видео с камер наружного наблюдения якобы в районе города новокуйбышевск. На кадрах видны вспышки в небе, как от взрывов, слышны сирены и звуки, характерные для дронов.
По данным местных жителей, атака дронов была нацелена на новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
Напомним
Во вторник, 04 марта, в ростовской области рф сообщили о возгорании нефтепровода и склада из-за атаки дронов. В самарской области беспилотники атаковали сызранский НПЗ, вызвав пожар.
Ночная атака: дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф19.02.25, 02:47 • 66768 просмотров