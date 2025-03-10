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Дроны ГУР атаковали НПЗ в самарской области - источники

Киев • УНН

 • 20715 просмотра

Украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в самарской области рф. Завод является одним из крупнейших производителей авиационного топлива для военных самолетов, включая Су-27 и Ту-22М3.

Дроны ГУР атаковали НПЗ в самарской области - источники

Дроны ГУР атаковали Новокуйбышевский НПЗ в самарской области рф, который, среди прочего, производит топливо для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов Су-27, Ту-22МЗ и других. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Собеседник УНН сообщил, что в ночь на 10 марта украинские беспилотники совершили очередную атаку на российский нефтеперерабатывающий комплекс. На этот раз под ударом оказался Новокуйбышевский НПЗ в самарской области, который, среди прочего, производит топливо для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов (Су-27, Ту-22МЗ и других).

 "Прилеты" по заводу произошли около двух часов ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города. Свидетели в местных пабликах сообщили о серии взрывов на НПЗ и отметили, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны были обезопасить завод от атак БПЛА", - сообщили источники в Главном управлении разведки.

Источники отмечают, что Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", его проектная мощность составляет более 8,8 миллионов тонн нефти в год. Предприятие является одним из главных производителей топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенного для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3. Эти самолеты, в частности, применяются для ракетных ударов оккупационной армией РФ по Украине.

Напоминаем, что этот завод уже был атакован как минимум дважды в марте 2024 года.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации РНБО Андрей Коваленко сообщал, что в рф атакован Новокуйбышевский НПЗ в самарской области, один из десяти крупнейших в россии, для армии рф этот НПЗ имеет стратегическое значение, так как обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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