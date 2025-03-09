Одразу кілька аеропортів рф призупинили роботу через загрозу безпілотників
Київ • УНН
Аеропорти Волгограда та Владикавказа тимчасово припинили прийом і відправлення рейсів через небезпеку. В Північній Осетії оголошено режим безпілотної небезпеки та введено план "Килим".
У ніч проти 09 березня відразу кілька аеропортів російської федерації призупинили роботу та ввели обмеження на прийом та відправлення рейсів через небезпеку. Про це інфромує УНН із посиланням на Telegram-канали представника росавіації Артема Кореняко та глави Республіки Північна Осетія Сергія Міняйло.
Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) о 22:05 МСК тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Волгоград (Гумрак; код ІКАО: URWW). Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси
"Екіпажі ЗС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це головний пріоритет", - додав Кореняко.
У неділю, 09 березня о 00:32 (за Київським часом) глава Республіки Північна Осетія Сергія Міняйло написав у своєму Telegram-каналі, що у регіоні оголошено режим безпілотної небезпеки та введено план "Килим".
У Північній Осетії оголошено режим безпілотної небезпеки та введено план "Килим" - аеропорт Владикавказу закрито для прийому та відправлення літаків
"Оперативний штаб продовжує свою роботу", - додав він.
Нагадаємо
У ніч на 26 лютого безпілотники нібито атакували краснодарський край рф, зокрема в туапсе та анапі було чути вибухи, внаслідок чого начебто 3 будинки. В аеропорту сочі запроваджено план "Килим".
Аеропорт у російському Сочі закрито через атаку безпілотників: що відомо13.02.25, 19:11 • 28098 переглядiв