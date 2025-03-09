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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Одразу кілька аеропортів рф призупинили роботу через загрозу безпілотників

Київ • УНН

 • 20905 перегляди

Аеропорти Волгограда та Владикавказа тимчасово припинили прийом і відправлення рейсів через небезпеку. В Північній Осетії оголошено режим безпілотної небезпеки та введено план "Килим".

Одразу кілька аеропортів рф призупинили роботу через загрозу безпілотників

У ніч проти 09 березня відразу кілька аеропортів російської федерації призупинили роботу та ввели обмеження на прийом та відправлення рейсів через небезпеку. Про це інфромує УНН із посиланням на Telegram-канали представника росавіації Артема Кореняко та глави Республіки Північна Осетія Сергія Міняйло.

Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) о 22:05 МСК тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Волгоград (Гумрак; код ІКАО: URWW). Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси

- повідомив представник росавіації.

"Екіпажі ЗС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це головний пріоритет", - додав Кореняко.

У неділю, 09 березня о 00:32 (за Київським часом) глава Республіки Північна Осетія Сергія Міняйло написав  у своєму Telegram-каналі, що у регіоні  оголошено режим безпілотної небезпеки та введено план "Килим".

У Північній Осетії оголошено режим безпілотної небезпеки та введено план "Килим" - аеропорт Владикавказу закрито для прийому та відправлення літаків

- йдеться у дописі чиновника.

"Оперативний штаб продовжує свою роботу", - додав він.

Нагадаємо

У ніч на 26 лютого безпілотники нібито атакували краснодарський край рф, зокрема в туапсе та анапі було чути вибухи, внаслідок чого начебто 3 будинки. В аеропорту сочі запроваджено план "Килим". 

Аеропорт у російському Сочі закрито через атаку безпілотників: що відомо13.02.25, 19:11 • 28098 переглядiв

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