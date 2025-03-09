Сразу несколько аэропортов рф приостановили работу из-за угрозы беспилотников
Киев • УНН
Аэропорты Волгограда и Владикавказа временно приостановили прием и отправление рейсов из-за опасности. В Северной Осетии объявлен режим беспилотной безопасности и введен план "Ковёр".
В ночь с 9 марта несколько аэропортов Российской Федерации приостановили работу и ввели ограничения на прием и отправление рейсов из-за опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы представителя Росавиации Артема Кореняко и главы Республики Северная Осетия Сергея Миняйло.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 22:05 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.
В воскресенье, 9 марта в 00:32 (по киевскому времени) глава Республики Северная Осетия Сергей Миняйло написал в своем Telegram-канале, что в регионе объявлен режим беспилотной безопасности и введен план "Ковёр".
В Северной Осетии объявлен режим беспилотной безопасности и введен план "Ковёр" - аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправления самолетов
"Оперативный штаб продолжает свою работу", - добавил он.
Напомним
В ночь на 26 февраля беспилотники якобы атаковали Краснодарский край РФ, в частности в Туапсе и Анапе слышны были взрывы, в результате чего якобы 3 дома. В аэропорту Сочи введен план "Ковёр".
Аэропорт в российском Сочи закрыт из-за атаки беспилотников: что известно13.02.25, 19:11 • 28098 просмотров