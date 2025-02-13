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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
14:35 • 104087 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 112602 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 116656 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 121980 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 126019 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 128603 просмотра

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аэропорт в российском Сочи закрыт из-за атаки беспилотников: что известно

Аэропорт в российском Сочи закрыт из-за атаки беспилотников: что известно

Киев  •  УНН

 • 11683 просмотра

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Российские Telegram-каналы сообщают об атаке украинских БПЛА на Сочи, ПВО перехватила два беспилотника. Из-за инцидента аэропорт закрыт, 12 рейсов задержаны.

российские телеграм-каналы сообщают об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Сочи. Предварительно, российская ПВО отработала по двум БПЛА, передает УНН.

С 18:30 по местному времени сочинский аэропорт закрыт - введен план «Ковер».

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, из-за чего задержаны 12 рейсов. Пассажиров одного из них пришлось высадить из самолета за несколько минут до вылета.

Официальных комментариев со стороны Украины пока нет.

Напомним,

В краснодарском крае рф атакованы два нефтеперерабатывающих завода.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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