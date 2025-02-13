Аэропорт в российском Сочи закрыт из-за атаки беспилотников: что известно
Киев • УНН
Российские Telegram-каналы сообщают об атаке украинских БПЛА на Сочи, ПВО перехватила два беспилотника. Из-за инцидента аэропорт закрыт, 12 рейсов задержаны.
российские телеграм-каналы сообщают об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Сочи. Предварительно, российская ПВО отработала по двум БПЛА, передает УНН.
С 18:30 по местному времени сочинский аэропорт закрыт - введен план «Ковер».
Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, из-за чего задержаны 12 рейсов. Пассажиров одного из них пришлось высадить из самолета за несколько минут до вылета.
Официальных комментариев со стороны Украины пока нет.
Напомним,
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