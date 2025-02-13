Аэропорт в российском Сочи закрыт из-за атаки беспилотников: что известно

российские телеграм-каналы сообщают об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Сочи. Предварительно, российская ПВО отработала по двум БПЛА, передает УНН.

С 18:30 по местному времени сочинский аэропорт закрыт - введен план «Ковер».

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, из-за чего задержаны 12 рейсов. Пассажиров одного из них пришлось высадить из самолета за несколько минут до вылета.

Официальных комментариев со стороны Украины пока нет.

Напомним,

В краснодарском крае рф атакованы два нефтеперерабатывающих завода.