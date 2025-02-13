Аеропорт у російському Сочі закрито через атаку безпілотників: що відомо
Київ • УНН
Російські Telegram-канали повідомляють про атаку українських БПЛА на Сочі, ППО перехопила два безпілотники. Через інцидент аеропорт закрито, 12 рейсів затримано.
російські телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників Збройних сил України на Сочі. Попередньо, російська ППО відпрацювала по двох БПЛА, передає УНН.
Із 18:30 за місцевим часом сочинський аеропорт закрито - введено план "Килим".
Аеропорт не приймає та не відправляє літаки, через що затримано 12 рейсів. Пасажирів одного з них довелося висадити з літака за кілька хвилин до вильоту.
Офіційних коментарів з боку України наразі немає.
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