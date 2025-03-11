Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности
Киев • УНН
В ночь на 11 марта в четырех аэропортах рф введен план "Ковёр" из-за возможной атаки дронов. Ограничения коснулись аэропортов Жуковский, Домодедово, Стригино и Туношна.
В ночь на вторник, 11 марта, беспилотники якобы атаковали некоторые российские регионы. Из-за опасности в 4 местных аэропортах введен план "Ковёр". Об этом информирует УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы представителя росавиации Артема Кореняко.
Детали
Во вторник, 11 марта, в 03:45 (по киевскому времени) пресс-секретарь росавиации сообщил в своем Telegram о временных ограничениях в работе аэропорта Жуковский.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 04:24 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский
"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - добавил Артем Кореняко.
Позже он заявил о введении плана "Ковёр" также в других аэропортах России.
В 03:50 "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ЗС в 04:40 МСК введены также в московском аэропорту Домодедово".
В 04:00 "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ЗС в 04:40 МСК введены также в нижегородском аэропорту Стригино".
0 04:30 "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ЗС в 05:15 МСК введены также в ярославском аэропорту Туношна".
Напоминаем
В ночь на 09 марта сразу несколько аэропортов российской федерации приостановили работу и ввели ограничения на прием и отправление рейсов из-за опасности.
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву11.03.25, 03:13 • 106210 просмотров