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Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

Киев • УНН

 • 61287 просмотра

В ночь на 11 марта в четырех аэропортах рф введен план "Ковёр" из-за возможной атаки дронов. Ограничения коснулись аэропортов Жуковский, Домодедово, Стригино и Туношна.

Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

В ночь на вторник, 11 марта, беспилотники якобы атаковали некоторые российские регионы. Из-за опасности в 4 местных аэропортах введен план "Ковёр". Об этом информирует УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы представителя росавиации Артема Кореняко.

Детали

Во вторник, 11 марта, в 03:45 (по киевскому времени) пресс-секретарь росавиации сообщил в своем Telegram о временных ограничениях в работе аэропорта Жуковский.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 04:24 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский

- говорится в сообщении.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - добавил Артем Кореняко.

Позже он заявил о введении плана "Ковёр" также в других аэропортах России. 

В 03:50 "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ЗС в 04:40 МСК введены также в московском аэропорту Домодедово".

В 04:00 "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ЗС в 04:40 МСК введены также в нижегородском аэропорту Стригино".

0 04:30 "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ЗС в 05:15 МСК введены также в ярославском аэропорту Туношна".

Напоминаем 

В ночь на 09 марта сразу несколько аэропортов российской федерации приостановили работу и ввели ограничения на прием и отправление рейсов из-за опасности. 

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву11.03.25, 03:13 • 106210 просмотров

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