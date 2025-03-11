Безсонна ніч в росії: масштабна атака дронів, є загиблі, поранені, пожежі, руйнування
Київ • УНН
69 українських безпілотників атакували різні регіони рф, зокрема Підмосков'я. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє поранені, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
російська влада заявляє про масовану атаку цієї ночі українських безпілотників на різні регіони рф. Зокрема, 69 БпЛА обстріляли підмосков'я. Є влучання у багатоповерховаий будинок, виникла пожежа. Щонайменше одна людина загинула, троє поранено.У Білгородській області пошкоджено лінію електропередачі. Без електропостачання залишаються 36 населених пунктів. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали мера москви Сергій Собяніна, губернатора Московської області Андрій Воробйова, губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.
Деталі
У ніч проти 11 березня в російських Telegram-каналах з'явилася інформація, що у Підмосков'ї чути вибухи.
Ще вибухи у Підмосков'ї. Про це повідомляють жителі Раменського, Серпухова, Кашири, Коломни, Воскресенська та Домодєдово
О 04:30 (за Київським часом) місцеві ЗМІ опублікували перші кадри влучання БПЛА в багатоповерховий будинок на Північному шосе біля Раменського московської області. Сталося займання на верхніх поверхах.
О 04:58 місцевий Telegram-канал написав про пошкодження ще двох житлових будинків.
Ще як мінімум 2 багатоповерхівки пошкоджені внаслідок атаки БПЛА у Видному московській області
Обстріл безпілотниками підтвердила місцева влада.
Силами ППО Міноборони на даний момент збито 69 ворожих безпілотників, які летіли на москву
За словами губернатора московської області Андрій Воробйова, не обійшлося без жертв.
Сьогодні о 4 годині ранку розпочалася масова атака безпілотників на москву та московську область. На даний момент відомо про одного загиблого та трьох поранених у Ленінському міському окрузі (м. Відне) та Домодєдово (с. Ям)
"Також уламки безпілотників впали на багатоквартирний будинок у Раменському, де пошкоджено щонайменше 7 квартир з 19 по 22 поверхи будинку на Північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включаючи 3 дітей. Допомога постраждалим лікарі надали на місці. Частину евакуйованих розмістили у сусідній гімназії, решта - зараз у родичів", - додав він.
О 05:10 Telegram-канал рф показав пожежу приватного будинку в Раменському московської області.
"Приватний житловий будинок горить у СНТ "Високий Берег" у Раменській московській області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі", - підписали фото.
Про обстріл БпЛА також повідомив В'ячеслав Гладков, губернатор Білгородської області. За його словами "ЗСУ продовжують завдавати ударів" відразу по кількох регіонах. В одному з них було пошкоджено лінію електропередач.
Селище Червона Яруга атаковане ворожим безпілотником — пошкоджено лінію електропередачі. Без електропостачання залишаються 36 населених пунктів у Краснояружському районі та село Ілек-Кошари та хутір Сімейний Ракитянського району. Аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після погодження з Міноборони рф
Також, за його даними, у місті Валуйки від удару безпілотника спалахнув житловий будинок — пожежними розрахунками вогнище займання ліквідовано. На території домоволодіння також пошкоджено надвірну споруду. Сусідний будинок повністю зруйновано. Крім того, пошкоджено 2 житлові будинки та 2 транспортні засоби.
Нагадаємо
Мер москви повідомив про три хвилі атак безпілотників у Раменському та Домодєдовському округах. За його словами, всі дрони були збиті силами ППО, руйнувань та постраждалих немає.
Чотири російські аеропорти призупинили роботу через загрозу безпілотників: подробиці11.03.25, 03:46 • 61289 переглядiв