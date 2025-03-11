Безсонна ніч в росії: масштабна атака дронів, є загиблі, поранені, пожежі, руйнування

російська влада заявляє про масовану атаку цієї ночі українських безпілотників на різні регіони рф. Зокрема, 69 БпЛА обстріляли підмосков'я. Є влучання у багатоповерховаий будинок, виникла пожежа. Щонайменше одна людина загинула, троє поранено.У Білгородській області пошкоджено лінію електропередачі. Без електропостачання залишаються 36 населених пунктів. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали мера москви Сергій Собяніна, губернатора Московської області Андрій Воробйова, губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.

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У ніч проти 11 березня в російських Telegram-каналах з'явилася інформація, що у Підмосков'ї чути вибухи.

Ще вибухи у Підмосков'ї. Про це повідомляють жителі Раменського, Серпухова, Кашири, Коломни, Воскресенська та Домодєдово - йдеться у дописі.

О 04:30 (за Київським часом) місцеві ЗМІ опублікували перші кадри влучання БПЛА в багатоповерховий будинок на Північному шосе біля Раменського московської області. Сталося займання на верхніх поверхах.

О 04:58 місцевий Telegram-канал написав про пошкодження ще двох житлових будинків.

Ще як мінімум 2 багатоповерхівки пошкоджені внаслідок атаки БПЛА у Видному московській області - повідомив місцевий паблік.

Обстріл безпілотниками підтвердила місцева влада.

Силами ППО Міноборони на даний момент збито 69 ворожих безпілотників, які летіли на москву - уточнив мер москви Сергій Собянін.

За словами губернатора московської області Андрій Воробйова, не обійшлося без жертв.

Сьогодні о 4 годині ранку розпочалася масова атака безпілотників на москву та московську область. На даний момент відомо про одного загиблого та трьох поранених у Ленінському міському окрузі (м. Відне) та Домодєдово (с. Ям) - написав чиновник.

"Також уламки безпілотників впали на багатоквартирний будинок у Раменському, де пошкоджено щонайменше 7 квартир з 19 по 22 поверхи будинку на Північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включаючи 3 дітей. Допомога постраждалим лікарі надали на місці. Частину евакуйованих розмістили у сусідній гімназії, решта - зараз у родичів", - додав він.

О 05:10 Telegram-канал рф показав пожежу приватного будинку в Раменському московської області.

"Приватний житловий будинок горить у СНТ "Високий Берег" у Раменській московській області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі", - підписали фото.

Про обстріл БпЛА також повідомив В'ячеслав Гладков, губернатор Білгородської області. За його словами "ЗСУ продовжують завдавати ударів" відразу по кількох регіонах. В одному з них було пошкоджено лінію електропередач.

Селище Червона Яруга атаковане ворожим безпілотником — пошкоджено лінію електропередачі. Без електропостачання залишаються 36 населених пунктів у Краснояружському районі та село Ілек-Кошари та хутір Сімейний Ракитянського району. Аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після погодження з Міноборони рф - йдеться у дописі чиновника

Також, за його даними, у місті Валуйки від удару безпілотника спалахнув житловий будинок — пожежними розрахунками вогнище займання ліквідовано. На території домоволодіння також пошкоджено надвірну споруду. Сусідний будинок повністю зруйновано. Крім того, пошкоджено 2 житлові будинки та 2 транспортні засоби.

Нагадаємо

Мер москви повідомив про три хвилі атак безпілотників у Раменському та Домодєдовському округах. За його словами, всі дрони були збиті силами ППО, руйнувань та постраждалих немає.

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