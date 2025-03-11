Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

российская власть заявляет о массовой атаке этой ночью украинских беспилотников на различные регионы рф. В частности, 69 БПЛА обстреляли Подмосковье. Есть попадания в многоэтажный дом, возник пожар. По меньшей мере один человек погиб, трое ранены. В Белгородской области повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-каналы мэра москвы Сергея Собянина, губернатора московской области Андрея Воробьева, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и местные паблики.

Детали

В ночь на 11 марта в российских Telegram-каналах появилась информация, что в Подмосковье слышны взрывы.

Еще взрывы в Подмосковье. Об этом сообщают жители Раменского, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедово - говорится в посте.

В 04:30 (по киевскому времени) местные СМИ опубликовали первые кадры попадания БПЛА в многоэтажный дом на Северном шоссе возле Раменского московской области. Произошло возгорание на верхних этажах.

В 04:58 местный Telegram-канал написал о повреждении еще двух жилых домов.

Еще как минимум 2 многоэтажки повреждены в результате атаки БПЛА в Видном московской области - сообщил местный паблик.

Обстрел беспилотниками подтвердила местная власть.

Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, которые летели на москву - уточнил мэр москвы Сергей Собянин.

По словам губернатора московской области Андрея Воробьева, не обошлось без жертв.

Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на москву и московскую область. На данный момент известно о одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям) - написал чиновник.

"Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждено как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуировано 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные - сейчас у родственников", - добавил он.

В 05:10 Telegram-канал рф показал пожар частного дома в Раменском московской области.

"Частный жилой дом горит в СНТ "Высокий Берег" в Раменском московской области после атаки БПЛА, сообщают местные жители", - подписали фото.

Об обстреле БПЛА также сообщил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. По его словам, "ВСУ продолжают наносить удары" по нескольким регионам. В одном из них была повреждена линия электропередачи.

Село Красная Яруга атаковано вражеским беспилотником — повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов в Краснояружском районе и село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны рф - говорится в посте чиновника.

Также, по его данным, в городе Валуйки от удара беспилотника вспыхнул жилой дом — пожарными расчетами очаг возгорания ликвидирован. На территории домовладения также повреждена надворная постройка. Соседний дом полностью разрушен. Кроме того, повреждены 2 жилых дома и 2 транспортных средства.

Напоминаем

Мэр москвы сообщил о трех волнах атак беспилотников в Раменском и Домодедовском округах. По его словам, все дроны были сбиты силами ПВО, разрушений и пострадавших нет.

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