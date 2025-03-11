Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения
Киев • УНН
69 украинских беспилотников атаковали различные регионы рф, в частности Подмосковье. В результате атаки один человек погиб, трое ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура.
российская власть заявляет о массовой атаке этой ночью украинских беспилотников на различные регионы рф. В частности, 69 БПЛА обстреляли Подмосковье. Есть попадания в многоэтажный дом, возник пожар. По меньшей мере один человек погиб, трое ранены. В Белгородской области повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-каналы мэра москвы Сергея Собянина, губернатора московской области Андрея Воробьева, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и местные паблики.
Детали
В ночь на 11 марта в российских Telegram-каналах появилась информация, что в Подмосковье слышны взрывы.
Еще взрывы в Подмосковье. Об этом сообщают жители Раменского, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедово
В 04:30 (по киевскому времени) местные СМИ опубликовали первые кадры попадания БПЛА в многоэтажный дом на Северном шоссе возле Раменского московской области. Произошло возгорание на верхних этажах.
В 04:58 местный Telegram-канал написал о повреждении еще двух жилых домов.
Еще как минимум 2 многоэтажки повреждены в результате атаки БПЛА в Видном московской области
Обстрел беспилотниками подтвердила местная власть.
Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, которые летели на москву
По словам губернатора московской области Андрея Воробьева, не обошлось без жертв.
Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на москву и московскую область. На данный момент известно о одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)
"Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждено как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуировано 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные - сейчас у родственников", - добавил он.
В 05:10 Telegram-канал рф показал пожар частного дома в Раменском московской области.
"Частный жилой дом горит в СНТ "Высокий Берег" в Раменском московской области после атаки БПЛА, сообщают местные жители", - подписали фото.
Об обстреле БПЛА также сообщил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. По его словам, "ВСУ продолжают наносить удары" по нескольким регионам. В одном из них была повреждена линия электропередачи.
Село Красная Яруга атаковано вражеским беспилотником — повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов в Краснояружском районе и село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны рф
Также, по его данным, в городе Валуйки от удара беспилотника вспыхнул жилой дом — пожарными расчетами очаг возгорания ликвидирован. На территории домовладения также повреждена надворная постройка. Соседний дом полностью разрушен. Кроме того, повреждены 2 жилых дома и 2 транспортных средства.
Напоминаем
Мэр москвы сообщил о трех волнах атак беспилотников в Раменском и Домодедовском округах. По его словам, все дроны были сбиты силами ПВО, разрушений и пострадавших нет.
Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности11.03.25, 03:46 • 61287 просмотров