россия заявляет о сбитии 337 украинских дронов за одну ночь: что известно
Киев • УНН
минобороны рф сообщило о масштабной атаке украинских БПЛА на 10 регионов россии. Больше всего дронов было сбито над московской и Курской областями, есть погибшие и раненые среди гражданских.
министерство обороны россии заявило, что ночью 11 марта страну якобы атаковали сотни украинских дронов, и что 337 из них якобы удалось сбить. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал оборонного ведомства РФ.
Детали
"В течение прошлой ночи очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 337 украинских беспилотных летательных аппаратов" - говорится в посте минобороны рф.
Сообщают, что 91 БПЛА якобы сбили над московской областью, 126 – над Курской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской, 10 – над Калужской, по 8 – над Липецкой и Орловской, 6 – над Воронежской и 3 – над Нижегородской областью рф.
Напомним
российская власть заявила о масштабной атаке этой ночью украинских беспилотников на различные регионы РФ. В частности, 69 БПЛА обстреляли Подмосковье. Есть попадания в многоэтажный дом, возник пожар. По меньшей мере один человек погиб, трое ранены. В Белгородской области повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов.
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