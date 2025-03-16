Крим перетворюється на токсичне звалище: заражений мазутом ґрунт агресор захоронює просто на півострові - ЦНС

Окупанти перетворюють Крим на токсичне звалище. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Агресор продовжує нищити екологію тимчасово окупованого Криму, перетворюючи його на звалище токсичних відходів. Замість належної утилізації забрудненого мазутом ґрунту з Анапи, терористи просто розкидають його на території півострова.

Після аварій російських танкерів у Чорному морі значна частина нафтопродуктів потрапила на узбережжя, спричинивши екологічну катастрофу. Офіційно Москва заявляє про "очищення" забруднених ділянок, але на практиці відходи навіть не вивозять з тимчасово окупованої території.

Фактично, токсичний ґрунт просто розпорошують по Криму, загрожуючи водним ресурсам, сільському господарству та здоров’ю місцевих мешканців. Відтак кремль не лише ігнорує проблему, а й сприяє її поглибленню, використовуючи Крим як звалище для власних екологічних злочинів.

Наслідки таких дій можуть стати катастрофічними: отруєння підземних вод, загибель флори і фауни та масштабне забруднення узбережжя. Така політика окупаційної влади вкотре доводить, що Крим для країни-агресора – не більше ніж ресурс, який можна виснажувати та забруднювати без жодних наслідків для себе.

Нагадаємо

15 грудня два російські танкери "Волгонефть" зазнали аварії біля Керченської протоки, спричинивши значний витік мазуту. За оцінками екологів, наслідки для морської екосистеми можуть бути катастрофічними та тривати десятиліттями.

Внаслідок розливу мазуту з російських танкерів у Керченській протоці загинуло близько 50 тисяч птахів та понад 100 дельфінів. За оцінками експертів, реальна кількість загиблих дельфінів може сягати кількох тисяч.

Розлив мазуту в Чорному морі через аварію російських танкерів: збитки можуть сягнути мільярдів