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Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Киев • УНН

 • 61011 просмотра

Захватчики свозят загрязненный мазутом грунт из Анапы в Крым, не утилизируя его должным образом. Это грозит экологической катастрофой на полуострове и отравляет водные ресурсы.

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Оккупанты превращают Крым в токсичную свалку. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Агрессор продолжает уничтожать экологию временно оккупированного Крыма, превращая его в свалку токсичных отходов. Вместо надлежащей утилизации загрязненного мазутом грунта из Анапы, террористы просто разбрасывают его на территории полуострова. 

После аварий российских танкеров в Черном море значительная часть нефтепродуктов попала на побережье, вызвав экологическую катастрофу. Официально Москва заявляет об "очистке" загрязненных участков, но на практике отходы даже не вывозят с временно оккупированной территории. 

Фактически, токсичный грунт просто распыляют по Крыму, угрожая водным ресурсам, сельскому хозяйству и здоровью местных жителей. Следовательно, кремль не только игнорирует проблему, но и способствует ее углублению, используя Крым как свалку для собственных экологических преступлений. 

Последствия таких действий могут стать катастрофическими: отравление подземных вод, гибель флоры и фауны и масштабное загрязнение побережья. Такая политика оккупационной власти в очередной раз доказывает, что Крым для страны-агрессора – не больше чем ресурс, который можно истощать и загрязнять без каких-либо последствий для себя.

Напомним

15 декабря два российских танкера "Волгонефть" потерпели крушение возле Керченского пролива, вызвав значительную утечку мазута. По оценкам экологов, последствия для морской экосистемы могут быть катастрофическими и длиться десятилетиями.

В результате разлива мазута из российских танкеров в Керченском проливе погибло около 50 тысяч птиц и более 100 дельфинов. По оценкам экспертов, реальное количество погибших дельфинов может достигать нескольких тысяч.

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов23.12.24, 18:34 • 120259 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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