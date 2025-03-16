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У Чернігові ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання: евакуйовано одну літню жінку

Київ • УНН

 • 55710 перегляди

У Чернігові рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці, спричинену влучанням. Евакуйовано літню жінку, інформація про постраждалих уточнюється.

У Чернігові ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання: евакуйовано одну літню жінку

У Чернігові рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

За інформацією від начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, рятувальники отримали доступ до завалених квартир і локалізували пожежу, що виникла внаслідок удару. 

Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Відомо, що рятувальники евакуювали одну літню жінку. 

Також ліквідовано пожежу у приватному секторі, де загорівся дачний будинок внаслідок обстрілу. 

На місці трагедії працює Пункт незламності, де люди можуть зігрітися та отримати необхідну допомогу. Психологи ДСНС надають підтримку місцевим жителям. 

Рятувальні роботи тривають, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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